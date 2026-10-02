Futsal: sortearon el Panamericano de Clubes que disputará Flamengo

La 4ª edición será del 13 al 18 de octubre en Esquel. El “Fla” integrará la zona ‘A’ junto a Tuluá de Colombia, Telecentro Tacuarí de Misiones y Club Huanchuy de Chile.

Este viernes a la noche, la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS) realizó el sorteo correspondiente al Panamericano de Clubes que se jugará del 13 al 18 de octubre en Esquel, provincia de Chubut.

En ese contexto, Argentina tendrá tres representantes, siendo uno de ellos Flamengo Futsal de Comodoro Rivadavia, flamante campeón de la División de Honor jugada hace pocos días en Mendoza.

El “Fla” integrará la zona “A” que se completa con Club Tuluá FS de Colombia, Telecentro Tacuarí de Misiones, Argentina, y Club Huanchuy FS de Chile.

Por su parte, el grupo “B” quedó conformado por Transporte Wenu de Esquel (Argentina), Club Sportivo Recreativo Aquarius de Brasil, Club Deportivo La XII de Chile y Acuasistemas de Guatemala.

Los dos mejores de cada zona clasificarán a las semifinales. Luego se jugará un partido por el quinto y sexto puesto entre los dos terceros de cada grupo, y el séptimo y octavo, entre los cuartos de cada grupo para luego hacer la tabla general, informó luego del sorteo la CAFS en su canal oficial de la red social de YouTube.