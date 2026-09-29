El Granate está en semifinales del Clausura en el futsal promocional

La Asociación Promocional de Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputó el fin de semana, en el Gimnasio municipal 2, una nueva fecha de la fase regular.
En ese contexto y por la denominación C-09 2017, el equipo de El Granate terminó primero la fase clasificatoria y quedaron definidos cómo serán los cruces de cuartos de final.
Además, la valla menos vencida quedó para Gianfranco Casarini, de El Lobito Futsal, con solo tres goles recibidos.
Mientras que el goleador de la fase regular resultó Santino Encina, de El Granate, con un total de 19 tantos.
De esa manera, los cruces de cuartos de final quedaron de la siguiente manera: El Lobito Infantil (4º)-JM Futsal (5º); El Lobito Futsal (2º)-Los Matadores (7º) y PM FC Azul-Milán F. I (6º).
A continuación se detalla todos los resultados que se registraron el fin de semana en el gimnasio del barrio Pueyrredón.
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Panorama
DENOMINACION C11 2015
7ª fecha
- Los Matadores 4(Benjamín Bahamonde-Samuel Madrid-Santino Millapi-Mateo Elorrieta) / Juanes Motos Futsal 1 (Blas Aguilar).
- Innover FC 3(Isaías González-Thiago Castro 2) / Vikingos FC 1 (Noah Barría).
- Casino CR 0 / La Súper Económica 5(Giovanni Arjona-Giovanni Gómez 2-Uriel Castillo 2).
- Asturiano 1 (Lorenzo Pastrana) / El Lobito Infantil 5(Benicio Pucheta-Gonzalo Alanís 3-Román Rivera).
- Guardianes JL 4 (Dylan Claros 3-Elian Perkins) / Comodoro FC 7(Alfie Andretta 5-Lorenzo Altamirano-Isaac Vizama).
- Halcones Dorados FC 3 (Viggo Bacarili-Alejo Ortiz-Alejo Díaz) / Lanús CR 1(Joaquín Guerrera).
DENOMINACION C09 2017
7ª fecha
- Milán F.I. 1(Bautista González) / PM FC Azul 5 (León Villafañe-Bautista Pérez-Miguel Gatti-Felipe Aued 2).
- El Granate 4(Santino Encina 4) / Los Matadores 0.
- JM Futsal 0 / El Lobito 4 (Román Aguilar, Santino Care 2-Thian Cárcamo).
Cuartos de final
- El Granate (1º) clasificó a semifinal (A).
- El Lobito Infantil (4º) vs JM Futsal (5º) D.
- El Lobito Futsal (2º) vs Los Matadores (7º) B.
- PM FC Azul (3º) vs Milán F.I. (6º) C.
DENOMINACION C13
6ª fecha – Zona ‘A’
- Lanús Infantil ‘A’ 5 (Lisandro Hernández-Thiago Chaile-Jeremías Pérez-Ciro Pérez 2) / Inter 4 (Lautaro Calderón 2-Renzo Castellano-Lionel Tula).
5ª fecha – Zona ‘B’
- Saavedra Futsal 1 (Lázaro Santana) / CIPA 0.
- Parma ‘B’ 3 (Lian Pérez y Francisco Soria 2) / Juan XXIII 2 (Mateo Cardade y Aaron Vallejos).
DENOMINACION C-15
5ª fecha – Zona ‘A’
- Deportivo DM 1 (Lautaro Chiguay) / Malvinas Club 7(Ciro Uribe-Theo Uribe-Ian Ojeda-Mateo Millalipe- Bautista Pérez 2-Ian Pérez).
- Juan XXIII 3 (Isaías Ojeda-Bruno Cortés 2) / Lanús Infantil 4 (Giovanni Guinao-Bastian Miranda-Ian Barría -Lisandro Gonzales).
- Los Matadores Rojo 4(Thiago Viana-Fabio Zamora- Ticiano Palma 2) / La Súper Económica 3 (Stefano Iglesia-Yamil Millaneri-Thiago Muñoz).
- CyS Futsal 3 (Santino Díaz 2-Ian Asencio) / Saavedra Futsal ‘A’ 1 (Demian Mareco).
3ª fecha – Zona ‘B’
- Los Titanes FC 1(Enzo Carrizo) / Lanús CR 1 (Santino Ojeda).
4ª fecha – Zona ‘B’
- 70/30 4(Thiago Pereyra-Carlos Colivoro 3 / Los Titanes FC 2 (Bruno Salvo-Enzo Carrizo).
- Los Matadores Azul 8 (Bautista Barrionuevo-Federico Zwenger-Thiago Llanquín 2-Facundo Ferreyra 2 - Valentino Barrientos 2) / Juanes Motos Futsal 3 (Tomás Almonacid 2-Antonio Ortiz).
DENOMINACION C-17
4ª fecha
- Saavedra Futsal 2(Felipe Sánchez 2) / CIPA 0.
5ª fecha
- Inter 1 (Alexander López) / Lanús CR 1(Lautaro Muñoz).
- Deportivo DM 0 / Juan XXIII 3 (Valentín Villacura- Thiago Vidal-Mateo Sánchez).