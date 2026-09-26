MyL se coronó bicampeón argentino C17 Sur de futsal

El elenco comodorense goleó 4-1 a Don Orione de Mendoza y festejó por segunda vez el título. ACRB UTA FC de Caleta Olivia fue tercero.

El equipo de MyL Futsal de Comodoro Rivadavia se consagró este sábado bicampeón del Torneo Argentino C-17 de Clubes Sur que se jugó en Trelew.

El elenco rojo y blanco le ganó en la final a Don Orione de Mendoza por 4-1, estar haber empezado perdiendo el partido jugado en el salón de usos múltiples de la Escuela Nº 196 de la ciudad del Valle chubutense.

Al término de la etapa inicial, el conjunto chubutense se fue descanso con ventaja de tres goles. En ese contexto, fue el “Santo” que comenzó ganando con un tanto de Agustín Boismene. Pero luego, todo fue del conjunto de la Asociación Promocional de Futsal de Comodoro Rivadavia.

Leonidas Amaya empató el partido 1-1, mientras que Dante González, Benjamín Errecalde y Enzo Muñoz, aumentaron en el marcador para que así MyL se fuera al término del primer tiempo ganando claramente 4-1.

En el segundo capítulo, el resultado no se modificó, y de esa manera, MyL Futsal terminó gritando campeón en Trelew y volvió a festejar como lo hizo en Mendoza hace dos años.

Los jugadores que hicieron historia fueron los siguientes: Paulo Oviedo, Enzo Muñoz, Benjamín Errecalde, Facundo Jorvatt, Leonidas Amaya, Dante González, Vicente Mandaglio, Ian Sánchez, Leonidas Soto, León Pinda y Leonel Villafañe.

El plantel es dirigido por Marcos Contreras, mientras que Franco Manjón es su ayudante de campo.

El tercer puesto quedó para ACBR Uta de Caleta Olivia, que derrotó 3-0 a Mendoza de Regatas “A”. Isaías Villacorta en dos ocasiones y uno de Benjamín Reales, anotaron los goles del elenco santacruceño que logró subirse al podio del certamen.

Panorama

SABADO 26

En SUM de la Escuela Nº 196 – Trelew

Tercer puesto

- Mendoza de Regatas ‘A’ 0 / ACBR UTA FC 3 (Benjamín Reales y Isaías Villacorta 2).

Final

- MyL Futsal 4 (Leonidas Amaya, Dante González, Benjamín Errecalde y Enzo Muñoz) / Don Orione 1 (Agustín Boismene).