El Clausura de futsal promocional sigue la fase regular con 22 juegos

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputará el fin de semana, una nueva fecha de la fase regular correspondiente al torneo Clausura 2026.
En ese contexto, la actividad se desarrollará en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón. El sábado se jugarán cinco partidos, mientras que el domingo, la acción tendrá un total de 17 encuentros, destacando que será la misma programación que fuera suspendida por las condiciones climáticas.
Programa – Gimnasio municipal Nº 2
SABADO 26 (18:45+15’)
19:00 Los Titanes FC vs Lanús CR; C-15, 2011/12, 3ª fecha, zona B.
19:40 CyS Futsal vs Saavedra Futsal ‘A’; C-15, 2011/12, 3ª fecha, zona A.
20:40 Saavedra Futsal vs CIPA; C-17, 2009/10, 4ª fecha.
21:40 Inter vs Lanús CR; C-17, 2009/10, 5ª fecha.
22:35 Deportivo DM vs Juan XXIII; C-17, 2009/10, 5ª fecha.
DOMINGO 27 (9:45+15’)
10:00 Los Matadores vs Juanes Motos Futsal; C-11,
2015, 7ª fecha.
10:40 Innover FC vs Vikingos FC; C-11, 2015, 7ª fecha.
11:20 Casino CR vs La Súper Económica; C-11, 2015,
7ª fecha.
12:00 Asturiano vs El Lobito Infantil; C-11, 2015, 7ª fecha.
12:40 Guardianes JL vs Comodoro FC; C-11, 2015, 7ª
fecha.
13:20 Halcones Dorados FC vs Lanús CR; C-11, 2015, 7ª fecha.
14:00 Milán F.I. vs PM FC Azul; C-09, 2017, 7ª fecha.
14:40 El Granate vs Los Matadores; C-09, 2017, 7ª fecha.
15:20 JM Futsal vs El Lobito Futsal; C-09, 2017, 7ª fecha.
16:00 Saavedra Futsal vs CIPA; C-13, 2013/14, 5ª fecha, zona B.
16:50 Parma Futsal ‘B’ vs Juan XXIII; C-13, 2013/14,
5ª fecha, zona B.
17:40 Lanús Infantil ‘A’ vs Inter; C-13, 2013/14, 6ª
fecha, zona A.
18:30 Deportivo DM vs Malvinas Club; C-15, 2011/12, 5ª fecha, zona A.
19:20 Juan XXIII vs Lanús Infantil; C-15, 2011/12, 5ª
fecha, zona A.
20:10 Los Matadores Rojo vs La Súper Económica; C-
15, 2011/12, 5ª fecha, zona A.
21:00 70/30 vs Los Titanes FC; C-15, 2011/12, 4ª fecha, zona B.
21:50 Los Matadores Azul vs Juanes Motos Futsal; C-
15, 2011/12, 4ª fecha, zona B.