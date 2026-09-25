Un comerciante chino hirió a un hombre en un pie

El hecho ocurrió durante la madrugada en un autoservicio de la avenida Chile. El propietario sostuvo que disparó luego de que uno de los integrantes del grupo hiciera un ademán como si intentara extraer un arma.

Un violento incidente con un arma de fuego se registró durante los primeros minutos de este viernes en el barrio Pueyrredón, donde el propietario de un autoservicio efectuó dos disparos durante un altercado con un grupo de hombres y uno de ellos resultó herido en un pie.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:44, frente al Autoservicio Jano, ubicado en avenida Chile al 1455. Personal de la Seccional Quinta intervino tras recibir un alerta por una persona lesionada con un arma de fuego.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, un grupo de cuatro hombres se encontraba rompiendo bolsas de residuos frente al comercio. Ante esta situación, el propietario del local, un hombre de nacionalidad china de 40 años, salió para llamarles la atención.

La situación habría derivado en un intercambio de agresiones verbales. En ese contexto, uno de los integrantes del grupo, de 33 años, habría realizado un ademán como si intentara extraer un arma de fuego de entre sus prendas.

Ante esa situación, el comerciante efectuó un primer disparo hacia el cielo y posteriormente un segundo hacia el suelo. El proyectil habría impactado en el pie izquierdo del hombre, quien se retiró del lugar y fue localizado posteriormente por los efectivos policiales en el estacionamiento del Edificio N.° 25 del barrio 30 de Octubre. El herido recibió asistencia médica y fue trasladado al nosocomio local para las correspondientes curaciones.

En el lugar del hecho trabajó personal de Criminalística, que secuestró una pistola calibre 9 milímetros con siete cartuchos en el cargador y dos vainas servidas halladas en inmediaciones de la puerta de ingreso al comercio.

Además, se recolectaron dos soportes de acetato con cintas y tres tabs destinados a análisis mediante microscopía electrónica de barrido (MEB), con el objetivo de determinar la presencia de restos de pólvora en las manos del comerciante.

Tomó intervención la funcionaria de Fiscalía de turno, Diana Florencia Guzmán, quien dispuso que no se procediera a la detención del propietario del comercio, teniendo en cuenta la secuencia de los hechos y el tiempo transcurrido.

La investigación continuará con las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del episodio y determinar si la conducta del comerciante quedó comprendida dentro de la figura de legítima defensa.