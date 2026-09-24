Recuperan una Ranger abandonada en el Cordón Forestal

La camioneta había sido sustraída el miércoles en el Stella Maris. Fue localizada a unos 14 kilómetros de Comodoro.

Personal de la División Sustracción Automotores y Planta Verificadora de Comodoro Rivadavia recuperó este jueves una camioneta Ford Ranger que tenía un pedido de secuestro activo por hurto automotor.

La investigación se inició a partir de una denuncia radicada el miércoles 23 de septiembre, cuando un vecino informó la sustracción de su camioneta Ford Ranger, de color gris oscuro, que había dejado estacionada en inmediaciones de calle Julio Ladvocat y avenida Hipólito Yrigoyen.

A partir de tareas investigativas, el personal policial logró obtener la geolocalización del vehículo. Con esa información, alrededor de las 16 horas de este jueves 24 de septiembre los efectivos se dirigieron hacia una zona rural ubicada aproximadamente a 14 kilómetros de Comodoro Rivadavia, pasando el sector conocido como Cordón Forestal.

En el lugar encontraron el rodado abandonado y sin dominio colocado. Posteriormente, mediante la verificación de los números de chasis y de los cristales, se pudo constatar que se trataba de la camioneta denunciada como sustraída. El vehículo fue secuestrado preventivamente y quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal.

En tanto, continúan las diligencias investigativas destinadas a identificar y localizar a los autores del hecho.