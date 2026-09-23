El hecho ocurrió durante la madrugada en Martín Fierro y Florencio Sánchez. El individuo fue aprehendido antes de que ingresara al domicilio.

Quiso ingresar a una vivienda y fue detenido dentro del garaje

Un hombre fue detenido durante la madrugada de este miércoles luego de ser encontrado dentro del garaje de una vivienda ubicada en la esquina de las calles Martín Fierro y Florencio Sánchez.

El procedimiento se inició alrededor de las 3:15, cuando una ciudadana solicitó presencia policial y alertó sobre un hombre que intentaba ingresar al interior de un domicilio.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta observaron que el portón del garaje estaba entreabierto y encontraron al sospechoso en el interior. De inmediato, lo detuvieron.

El propietario de la vivienda manifestó su intención de radicar la correspondiente denuncia. En tanto, los efectivos constataron que no se habían producido daños ni se registraban elementos sustraídos del inmueble.

Según el informe policial, el portón del garaje no contaba con trabas de seguridad y se encontraba únicamente desplazado de su eje.

El hombre detenido fue identificado como Roque Emanuel P.