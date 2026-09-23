Atraparon en la Terminal a un hombre con pedido de captura

Fue anoche durante un control de personal de la Seccional Primera en las instalaciones de la terminal del centro. Lograron identificar a un sujeto oriundo de Trelew que contaba con pedido de captura.

Se trata de un hombre que trabajaba en la seguridad de la Terminal de Ómnibus que fue detenido anoche, a las 20:40 luego de constatarse que pesaba sobre él un pedido de captura vigente por causas de violencia de género.

Fue durante un control de rutina realizado por personal de la Seccional Primera en las instalaciones de la terminal local. Al identificar al sujeto, se presentó como empleado, encargado de las tareas de seguridad en el edificio. Los efectivos ingresaron sus datos filiatorios al sistema nacional de seguridad y fue en ese momento cuando el sistema arrojó una alerta inmediata sobre una orden de detención activa, librada el pasado 6 de mayo por la Oficina Judicial de Trelew.

El detenido, identificado por las siglas A.E.G. y oriundo de la ciudad de Trelew, es requerido por la justicia en el marco de una investigación por los delitos de violencia de género y desobediencia judicial.