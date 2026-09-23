El joven, de 15 años, fue encontrado consciente y con dolores. Según el parte policial, se habría arrojado voluntariamente y manifestó atravesar problemas familiares.

Un menor cayó desde el techo de la Universidad

Un adolescente de 15 años cayó desde el techo de las instalaciones de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) durante la mañana de este miércoles.

Tras conocerse el episodio, se desplegó un operativo en el lugar con la intervención de personal policial y equipos médicos, que asistieron al joven.

Según informó la Policía, el adolescente fue encontrado consciente, en posición decúbito ventral y con dolores. De acuerdo con el parte, habría manifestado que se arrojó voluntariamente debido a problemas familiares.

El joven fue trasladado al Hospital Regional para recibir atención médica, donde quedó acompañado por sus familiares.