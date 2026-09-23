El Gobierno confirmó el feriado nacional para ese lunes, en coincidencia con una de las principales actividades de la visita papal.

El 9 de noviembre será feriado nacional por la llegada del Papa

El Gobierno nacional confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina. La medida estará vinculada con la multitudinaria misa que el pontífice celebrará ese día en la Ciudad de Buenos Aires.

La confirmación fue realizada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, luego de una reunión encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la que se avanzó en la organización del operativo previsto para la llegada del Papa.

Del encuentro participaron representantes del Gobierno nacional, de la Conferencia Episcopal Argentina y autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, las jurisdicciones incluidas en la visita papal.

Además del feriado nacional del lunes 9, se estableció un esquema de jornadas especiales para el martes 10 en Córdoba y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires, coincidiendo con las actividades previstas para esos días.

Tras la reunión, Karina Milei destacó el carácter institucional de la visita y sostuvo que el Papa representa a todos los argentinos, independientemente de sus pertenencias políticas.

Como parte de la organización, también se anunció que los voluntarios que se registren para colaborar con la atención de los peregrinos podrán acceder a pasajes gratuitos en la red SUBE durante los días en los que León XIV permanezca en el país.

En tanto, el domingo por la tarde se prevé un acto en el Palacio Libertad, con la participación de los 24 gobernadores y representantes de ambas cámaras del Congreso pertenecientes a distintos espacios políticos.

EL CRONOGRAMA DE LA VISITA DE LEON XIV

El papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y permanecerá cuatro días en el país, con una agenda que incluirá celebraciones religiosas, encuentros institucionales y actividades con distintos sectores de la sociedad.

El pontífice arribará alrededor de las 16:30 del domingo 8 al Aeroparque Jorge Newbery, luego de cumplir una actividad en Uruguay. Tras la recepción oficial, visitará el Monumento al General San Martín, en Plaza San Martín, y posteriormente será recibido en la Casa Rosada por el presidente Javier Milei.

Por la tarde, a las 18:30, está previsto un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes 9 de noviembre León XIV se trasladará a Claypole, donde visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione y tomará contacto con trabajadores y personas asistidas por la institución.

A las 11:30 celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo. Por la tarde, participará de un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

El martes 10 de noviembre la agenda continuará en Córdoba, adonde el Papa llegará por la mañana. A las 10 está prevista una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

Más tarde, León XIV se trasladará a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, donde mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.

El miércoles 11 de noviembre, durante su última jornada en el país, el pontífice visitará un complejo penitenciario federal y posteriormente viajará a Luján.

A las 10 celebrará una misa en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La visita concluirá con la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, prevista para las 13:30. Media hora después, el Papa partirá rumbo a Lima, Perú, donde está previsto su arribo durante la tarde.