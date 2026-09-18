La mujer denunció que le llegaron mensajes desde el celular de su esposo y, tras una investigación, el sujeto fue apresado al confirmar que inventó haber estado secuestrado.

Fingió su secuestro, le pidió dinero a su esposa y fue detenido

Un hombre fue detenido en la provincia de Entre Ríos acusado de fingir su secuestro y pedirle $2 millones a su esposa y la investigación se inició cuando la mujer denunció el caso en Rosario y, tras las primeras horas de investigación, se supo que lo había simulado.

El insólito caso comenzó cuando la mujer, que vive en barrio Triángulo, Rosario, Santa Fe, denunció ante la Policía que le llegaron mensajes extraños desde el WhatsApp de su esposo en los que decía que había sido secuestrado y que pedían $2 millones para liberarlo.

De este modo, personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario y la División Unidad Operativa Federal Paraná inició las primeras labores, las cuales permitieron detectar el auto del sujeto estacionado en un supermercado de dicha ciudad entrerriana.

En el comercio se montó un operativo cerrojo y, tras varios minutos de espera, dieron con el sospechoso y lo detuvieron. En el lugar se incautó el auto, un celular, dinero en efectivo y documentación, destaca el medio La Capital.

Durante su declaración el hombre confirmó que inventó el haber estado secuestrado y, aunque es un dato que no está confirmado, habría sido para pagar una deuda.

Los elementos incautados serán sometidos a peritajes para reconstruir las comunicaciones y comprobar el origen de los mensajes enviados mediante WhatsApp.

El detenido fue puesto a disposición del juzgado interviniente y trasladado a Rosario, donde este viernes sería imputado por falsa denuncia y tentativa de estafa.