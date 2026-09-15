Estacionó frente a un garaje y encontró su auto pintado con aerosol

La conductora había estacionado frente a un garaje céntrico y encontró su Toyota Etios pintado con aerosol verde y un cartel en el parabrisas.

Un Toyota Etios terminó con inscripciones verdes y un cartel en el parabrisas durante la tarde de este martes, luego de permanecer estacionado frente a un garaje de la calle Ameghino al 1200, en la zona céntrica.

El episodio fue advertido alrededor de las 16:30, cuando personal de la Comisaría Seccional Primera acudió al lugar tras recibir un llamado. Al llegar, los efectivos constataron que el vehículo presentaba pintadas realizadas con aerosol lavable de color verde.

Sobre el parabrisas también había una hoja pegada con un mensaje que advertía sobre la prohibición de estacionar en ese sitio.

La propietaria del rodado, una mujer de 39 años, explicó a los agentes que había dejado el auto cerca de las 08:00 y que desconocía la restricción existente en esa ubicación. Tras encontrar las pintadas y el cartel, manifestó su intención de realizar una denuncia.