Investigan disparos contra una vivienda del barrio Ceferino

La Brigada de Investigaciones analiza registros de cámaras de seguridad que muestran a un hombre disparando, mientras le responden con escombros. Ocurrió el domingo.

Personal de la Brigada de Investigaciones de Comodoro Rivadavia analiza las circunstancias que rodearon una serie de agresiones cruzadas registradas este domingo en el barrio Ceferino y que se habrían producido en el marco de un caso de los que se conocen como “justicia por mano propia”. Por el hecho fueron detenidos Carlos Alberto L. (27 años) y Andrés Sebastián C. (41 años).

La pesquisa incorpora imágenes de cámaras de seguridad en las que se observa a un hombre que sería quien perseguía a los presuntos autores de un asalto, descendiendo de una camioneta y efectuando disparos contra los techos de una vivienda.

En la secuencia, registrada antes de la llegada del personal policial, también se observa cómo desde las alturas le arrojan escombros. El hombre guarda posteriormente el arma de fuego, mientras la investigación busca establecer las responsabilidades penales vinculadas con los disparos efectuados por particulares.

El episodio se inició con un asalto en un comercio ubicado en la esquina de las avenidas Rivadavia y Kennedy. Según la información del caso, los delincuentes redujeron a golpes a un empleado y sustrajeron dinero, teléfonos y mercadería.

Minutos después, una alerta por detonaciones de armas de fuego en la zona de Posta de Yatasto y Guaraníes movilizó a los efectivos hacia el barrio Ceferino. Al arribar, los uniformados constataron que uno de los sospechosos se encontraba atrincherado en los techos, donde se habrían producido los cruces con disparos y el lanzamiento de escombros.

Durante la intervención, uno de los involucrados arrojó piedras contra los policías que intentaban asegurar el perímetro. Un oficial de servicio de la Seccional Cuarta sufrió una herida cortante en la cabeza tras recibir el impacto de un ladrillo cerámico.

El procedimiento concluyó con la aprehensión de dos hombres y el secuestro de gran parte del botín sustraído, que estaba oculto en una mochila dentro de un domicilio lindante. La Brigada continúa con las pesquisas para esclarecer la secuencia de los disparos y determinar las responsabilidades correspondientes en lo que parecería ser un caso de “justicia por mano propia”.