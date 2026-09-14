Asaltaron un drugstore y huyeron por los techos

Dos hombres de 27 y 41 años fueron detenidos tras un robo ocurrido en un comercio de Rivadavia y Kennedy.

Dos hombres fueron detenidos durante la tarde de este domingo en Comodoro Rivadavia, luego de un robo cometido en un drugstore ubicado en el cruce de las avenidas Rivadavia y Kennedy.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:30, cuando personal de la Comisaría Cuarta fue convocado al comercio a raíz de un asalto protagonizado, según la denuncia, por dos sujetos.

El empleado, de 21 años, manifestó que los delincuentes habrían exhibido un arma de fuego y lo habrían golpeado en el rostro. Luego se apoderaron de dinero en efectivo, dos teléfonos celulares, un posnet, bebidas y cigarrillos, para finalmente escapar del lugar.

Minutos después, la Policía recibió otro aviso por presuntas detonaciones de arma de fuego en inmediaciones de Yatasto y Guaraníes, en el barrio Ceferino.

Al arribar al sector, los efectivos encontraron a uno de los sospechosos sobre el techo de una vivienda, donde mantenía una discusión con el damnificado del robo.

De acuerdo con el informe policial, al advertir la presencia de los uniformados, el hombre comenzó a arrojar piedras y fragmentos de ladrillos contra ellos. Uno de los elementos impactó en la cabeza de un efectivo de servicio de la Comisaría Cuarta, quien sufrió una herida cortante de carácter leve.

El sospechoso intentó escapar nuevamente desplazándose por los techos de las propiedades lindantes, pero finalmente fue alcanzado y aprehendido por los policías.

En el mismo procedimiento, los efectivos ingresaron a un domicilio ubicado sobre Guaraníes al 800, donde detuvieron al segundo hombre presuntamente vinculado con el asalto.

Además, sobre el techo de una vivienda vecina fue hallada una mochila negra que contenía elementos que serían parte de los objetos sustraídos del comercio. Por disposición de la Fiscalía, la mochila y su contenido fueron secuestrados.

Los detenidos, de 27 y 41 años, quedaron a disposición de la Justicia en el marco de una investigación por el presunto delito de robo agravado, lesiones y resistencia a la autoridad.

Si bien el empleado aseguró que durante el asalto los autores exhibieron un arma de fuego, hasta el momento no pudo ser localizada. Ante esta situación, la investigación continuaría con nuevas medidas judiciales, entre ellas un allanamiento, para intentar determinar si efectivamente se utilizó un arma durante el robo y establecer el resto de las circunstancias del hecho.