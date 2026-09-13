Una investigación revela cómo el país trasandino inclinó la balanza en favor de los británicos antes y durante la contienda en el Atlántico Sur.

Las 11 formas en las que Chile colaboró con el Reino Unido durante la guerra

Desde que las Fuerzas Armadas de la Argentina desembarcaron en las Islas Malvinas para recuperarlas el 2 de abril de 1982, hasta que firmaron la rendición el 14 de junio de ese mismo año, pasaron 73 días. Durante esa guerra murieron 649 militares argentinos, 255 militares británicos y tres isleños civiles.

En Chile acaba de publicarse el libro El pacto perfecto. La historia secreta del apoyo de Chile al Reino Unido en la Guerra de las Malvinas/Falklands. Sus autores son los periodistas de investigación trasandinos Daniel Avendaño y Mauricio Palma, que ya publicaron otros tres títulos “a cuatro manos”.

El libro, publicado por Ediciones B en Chile y al que tuvo acceso Infobae, se refiere a las islas y al conflicto como “Malvinas / Falklands” y aclara que se trata de una forma de no posicionarse del lado argentino ni tampoco del británico. A la vez, define sobre el archipiélago: “Pertenece al Reino Unido desde 1833, cuando los ingleses lograron expulsar a los argentinos”.

A lo largo de sus páginas, y a través de acceso a documentación clasificada y a entrevistas con los protagonistas, los autores logran establecer las múltiples vías por las que el gobierno dictatorial encabezado por Augusto Pinochet colaboró con Reino Unido durante el conflicto bélico en las islas, y cómo fue “premiado” por hacerlo.

El contexto era, según describen los autores, el de dos países vecinos que cuatro años antes, en 1978, estuvieron a punto de entrar en guerra por el conflicto del canal del Beagle. Esa tensión, y toda la que se había acumulado a lo largo de distintas disputas fronterizas, estaba latente.

Además, tanto Pinochet como los más altos mandos militares de ese país estaban convencidos de que si Argentina vencía en el Atlántico Sur, iría por más y avanzaría sobre islas chilenas en el Atlántico Sur, y por la instalación de una base naval estratégica en la zona.

Las palabras del dictador argentino Leopoldo Fortunato Galtieri abonaban esa hipótesis. El 2 de abril, ante una Plaza de Mayo eufórica por la recuperación de Malvinas, Galtieri dijo: “Que los chilenos saquen el ejemplo de lo que estamos haciendo ahora porque después les toca a ellos”.

Según señala El pacto perfecto, la colaboración de Chile para con el Reino Unido fue un secreto a voces a lo largo de varios años, incluso “interceptada” en algunos episodios por los servicios de inteligencia argentinos, pero se volvió completamente visible y pública en 1998.

Fue cuando el ex dictador chileno vivía en Londres y se ordenó su encarcelamiento efectivo, y Margaret Thatcher, que había sido premier británica durante la guerra, hizo público su apoyo al militar chileno sin ocultar los motivos.

En una carta que publicó en los diarios ingleses, la Dama de Hierro aseguró que Chile y Pinochet habían ayudado al Reino Unido durante la Guerra de Malvinas, y que por esa ayuda la contienda había sido “más corta y con menos muertes”. “Hizo tanto para salvar tantas vidas británicas”, escribió Thatcher, que volvió a la escena política para encabezar la campaña por la liberación de Pinochet.

Sus palabras fueron la confirmación “on the record” de esa colaboración sostenida y contundente del país trasandino durante el conflicto armado. ¿Pero cómo fue, concretamente, esa colaboración? Avendaño y Palma detallan las diferentes formas en las que el país vecino de Argentina prestó ayuda a las Fuerzas Armadas y al Gobierno británico.

ALERTA TEMPRANA

El libro asegura que a mediados de marzo de 1982, la embajada británica en Santiago de Chile recibió una carpeta enviada por el comandante en jefe de la Armada de ese país, el almirante José Toribio Merino, uno de los grandes protagonistas de la colaboración con el Reino Unido. La carpeta, de carácter ultra secreto, estaba dirigida al agregado de Defensa de esa embajada y contenía una enorme cantidad de documentos obtenidos por los servicios de inteligencia sobre los movimientos de la Armada argentina.

Además, un informe establecía que los marinos chilenos tenían indicios, al menos desde febrero, de que desde Buenos Aires preparaba el desembarco y la recuperación de las islas. Y tenían información sobre el equipamiento de las fuerzas argentinas: habían comprado aviones de ataque a Francia y estaban a la espera de submarinos y destructores que estaban en construcción en Alemania.

El 2 de abril, día en que las tropas argentinas desembarcaron en Malvinas, las máximas autoridades de la Real Fuerza Aérea del Reino Unido convocaron a una reunión urgente en Londres. Una de las primeras decisiones que se tomaron fue contactar lo más rápido posible a Chile. El país trasandino había adquirido al Reino Unido el buque tanque HMS Tidepool y las autoridades militares británicas querían intentar retenerlo a su disposición mientras durara el enfrentamiento.

En esa misma reunión se decidió que la Cancillería británica debía contactarse con Chile para obtener autorización para el uso de aeródromos en territorio del país en ese entonces gobernado por Pinochet. La Royal Air Force necesitaba de esos espacios para operar sus aeronaves. La reunión no sólo ubicó a Chile como un aliado territorial estratégico, sino como una fuente fundamental de información sobre los movimientos de la Argentina.

Merino, el almirante a cargo de la Armada chilena, no sólo puso a disposición de la Corona británica el buque HMS Tidepool, sino también el HMS Norfolk, que Chile había adquirido a Reino Unido en octubre de 1981. Toda la tripulación chilena, que en ese momento estaba en pleno entrenamiento, fue reemplazada por marinos británicos listos para participar de la guerra. El HMS Tidepool fue vital en el traslado de combustible durante toda la guerra, además de que se usaba para mover helicópteros.

Un documento clasificado enviado por el almirante Merino logró ser interceptado por los servicios de inteligencia argentinos. Ese documento decía: “Los intereses chilenos son de tal magnitud que aconsejan intervenir encubierta o abiertamente según sea necesario para asegurar el éxito británico”.

LAS COORDENADAS PARA HUNDIR EL ARA GENERAL BELGRANO

Michael Vestey fue un periodista de la BBC que, a lo largo de su carrera, cubrió distintos conflictos bélicos y diplomáticos en todo el mundo. Durante la Guerra de Malvinas, fue enviado a reportear todo lo que pasaba en el Atlántico Sur. Su base de operaciones, cuentan Avendaño y Palma, era la ciudad chilena de Punta Arenas.

Sonó el teléfono de su habitación de hotel. Del otro lado, un militar chileno que se había transformado en una de sus principales fuentes. “Necesito verlo urgente en mi oficina”, le dijo. Vestey, que sospechó que podía ser información importante, fue inmediatamente.

El militar arrancó una hoja de su cuaderno y le entregó un papel que arriba de todo decía “A1” y más abajo, “1 unidad pesada, 2 unidades livianas, 13-1400 hora Zulu. Lat 54 00S, Long 65 40W. Curso evasivo 355°, 18 nudos”. Le pidió que lo hiciera llegar “a su gente”. Cuando Vestey le preguntó si se refería a la BBC, el militar chileno le respondió: “No, a su gobierno”.

La investigación de los periodistas chilenos narra las dudas de Vesley sobre qué hacer con esa información y la decisión final de, efectivamente, transmitirla a autoridades militares. También narra la angustia del periodista de la BBC cuando, horas después, el 2 de mayo, se enteró de que el Reino Unido había torpedeado y hundido el buque ARA General Belgrano.

El ataque, todavía hoy leído por la Argentina como un crimen de guerra por haberse producido fuera de la zona de exclusión establecida por los británicos, produjo 323 muertes: casi la mitad de los argentinos que murieron en la guerra perdieron la vida en ese hundimiento.

Tras el fin de la contienda bélica, Vestey volvió a reunirse con su fuente, esta vez en Londres. Le preguntó si las coordenadas que le había entregado eran la ubicación del ARA General Belgrano. “Puede ser… no lo sé”, respondió el militar chileno.

Además, siempre según El pacto perfecto, los servicios de inteligencia chilenos habrían participado en las escuchas a Héctor Elías Bonzo, comandante del buque, que recibía órdenes de los altos mandos argentinos.

El espionaje chileno para determinar la ubicación del crucero se habría iniciado el 16 de abril: ese día el ARA General Belgrano zarpó desde la base naval de Puerto Belgrano, al sur de la provincia de Buenos Aires. La Fuerza Aérea de Chile, desde Punta Arenas y Puerto Williams, siguió su derrotero desde el aire, con radares. El país trasandino interceptaba mensajes codificados de la Armada argentina y entregaba esa información a Londres.

AYUDA EN LA TRAGEDIA, Y TAMBIEN ESPIONAJE

El buque chileno Piloto Pardo, una embarcación de la Armada de ese país, participó de las tareas de rescate tras el hundimiento del ARA General Belgrano. La misión concreta era buscar tripulantes del crucero que estuvieran a la deriva en alguna de las balsas en las que se habían auto evacuado en medio de la tragedia.

La orden sorprendió a las autoridades del buque por la histórica tensión entre las fuerzas de Argentina y Chile, pero cumplieron enseguida. Cargaron el Piloto Pardo con suero, plasma y antibióticos y organizaron la nave para que hubiera un espacio para primeros auxilios, una enfermería, una especie de quirófano y hasta una especie de morgue. Los médicos instruyeron a los enfermeros para que dieran prioridad a atender los severos síntomas de congelamiento de los náufragos que fueran rescatados.

En medio de esa tarea de asistencia sanitaria y humanitaria, los pilotos chilenos que trasladaban cuerpos y heridos en helicóptero aprovecharon para tomar fotos del buque hospital Bahía Paraíso, perteneciente a la Armada Argentina, al que trasladaron a los náufragos rescatados. Además de las fotos, tomaron nota del equipamiento moderno y completo de la nave argentina. Las tareas de inteligencia no descansaban.

EL ESPACIO AEREO ABIERTO

En plena guerra, señala el libro, “Chile abrió en secreto su espacio aéreo para que el avión británico de vigilancia electrónica Nimrod R-1 realizara una serie de vuelos a gran altura, ‘barriendo’ toda la frontera con Argentina mediante sus sofisticados equipos. La información recogida sería vital para los ingleses”.

El Nimrod R-1 llevaba a cabo, sobre todo, tareas de inteligencia y espionaje, y permitía detectar movimientos de las fuerzas argentinas. Las negociaciones para que se le “habilitara” en secreto ese espacio aéreo empezaron el 5 de abril de 1982, apenas iniciada la guerra.

UNA ISLA PARA ESPIAR

Chile posee, en medio del Pacífico y a la altura de Catamarca, la Estación Naval San Félix, que depende de la Armada. Es un centro de interceptación de comunicaciones y, como es apenas un peñasco plano de apenas 1,4 kilómetros cuadrados de superficie, es casi como “un portaviones en medio del océano”, según lo definen en su libro Avendaño y Palma.

“En círculos navales chilenos aún circulan algunas fotografías que supuestamente demostrarían el traslado secreto de una treintena de soldados gurkhas tras su paso por la isla San Félix”, sostiene la investigación de ambos periodistas.

La isla atrajo enseguida a las máximas autoridades de la Royal Air Force: el Nimrod podía operar desde allí bajo el máximo secreto, y espiar los movimientos argentinos y también sus comunicaciones, siempre desde el espacio aéreo chileno. Para “esconder” el origen del Nimrod, se pintó toscamente el fuselaje para cubrir insignias de la Royal Air Force.

LA “PANTALLA” DIPLOMATICA

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile durante 1982 era René Rojas y ordenó que todas las acciones oficiales que se llevaran a cabo en representación de ese país respetaran “estrictamente la neutralidad” que Chile declaraba públicamente.

Mientras tanto, el Palacio de La Moneda se movía sigilosamente para dar todo el apoyo posible al Reino Unido. A los embajadores chilenos en Buenos Aires y en Londres, Sergio Onofre Jarpa y Miguel Alex Schweitzer, se les habilitó línea directa para comunicarse con Pinochet.

Schweitzer fue claro con sus asesores militares. Según El pacto perfecto les dijo: “De ahora en adelante, todo lo que hagan no me lo informen. Hagan todo lo que estimen pertinente, pero no me informen y no me pregunten”.

FRONTERAS ABIERTAS

El pacto perfecto revela que el Palacio de La Moneda, a través de un documento secreto, instruyó a la Policía de investigaciones como al cuerpo de Carabineros para que los ciudadanos británicos pudieran atravesar pasos fronterizos sin que se les pidiera pasaporte. Sólo necesitaban cualquier documento que acreditara su nacionalidad. Según la investigación, más de 1.500 ciudadanos británicos que vivían en Argentina cruzaron la frontera durante la guerra de Malvinas.

El 5 de mayo de 1982, un presunto equipo de vendedores británicos de artículos tecnológicos viajó desde las cercanías de Londres hasta Santiago de Chile. En realidad, en el viaje había integrantes de la Royal Air Force especializados en la instalación y puesta en funcionamiento de armamento de inteligencia.

Instalaron en el pequeño pueblo chileno de Balmaceda, muy cerca de la frontera con Argentina, el radar Marconi S259. Desde allí, el Reino Unido podía acceder a información sobre los movimientos en la base argentina instalada en Comodoro Rivadavia.

Chile tenía, además, un radar de largo alcance francés, el Thompson-CSF, instalado cerca de la ciudad de Punta Arenas, bien al sur de su territorio. Desde allí podía ver y alertar a las fuerzas británicas sobre los movimientos argentinos que se hacían desde Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia.

Como el aeropuerto de Punta Arenas también sirvió para que se movieran aeronaves británicas, siempre usando un espacio aéreo que en realidad no podían usar, las autoridades chilenas decidieron pintar los ventanales para que la población civil no pudiera ver qué aviones despegaban y aterrizaban.

Además, la Royal Air Force contaba con que la Fuerza Aérea de Chile le informara cada vez que un avión argentino despegaba desde alguna de sus bases aéreas. Eso daba alrededor de 45 minutos de margen para que las fuerzas británicas se prepararan para enfrentar con bombas y misiles los vuelos argentinos.

Los radioaficionados chilenos también apostaban por una victoria británica. No dudaron en entregar información sobre movimientos argentinos cercanos a la frontera, sino que además, cuentan Avendaño y Palma, interferían las radios de los buques argentinos y celebraban la superioridad de fuerza británica. “¡Los van a hacer mierda, argentinos culiaos!”, dijo uno de esos “interventores”.

HOMBRES A DISPOSICION

Fernando Matthei Auebl, el jefe de la Fuerza Aérea chilena durante la guerra, instó a que sus hombres estuvieran a disposición para el conflicto bélico. Según un oficio despachado como urgente, se llamó a servicio activo a treinta suboficiales de esa fuerza, que debían estar disponibles entre el 1º de mayo y el 31 de julio en la Brigada Aérea de Punta Arenas.

No sólo la Fuerza Aérea y la Armada de Chile se pusieron a disposición del Reino Unido. El 20 de abril de 1982, el Ejército movilizó tropas hacia la frontera cercana a Río Negro y Neuquén. Fueron más de veinte mil hombres, lo que obligó a la Argentina a mantener también a parte de sus hombres a disposición de cualquier conflicto que se desatara en la cordillera.

Algunos de los integrantes mejor entrenados del Ejército argentino permanecían en esa reserva, mientras que a Malvinas, según dispusieron las Fuerzas Armadas, viajaban los conscriptos que atravesaban en ese entonces la llamada “colimba”, con poquísima formación y un equipamiento absolutamente deficiente.

La investigación de Avendaño y Palma revela que Chile colaboró también en alertar que Perú estaba ayudando a la Argentina en el marco de la guerra. El 27 de abril de 1982, un documento secreto enviado desde Santiago a Londres advirtió que el embajador chileno en Manila había sido informado por su par argentino respecto de que la Fuerza Aérea de Perú estaba prestando aviones Mirage e incluso pilotos de esas naves para participar del combate.

UN AVION POR UNA LIBRA ESTERLINA

A Chile le habían cerrado las puertas globales del equipamiento militar. Es que las reiteradas denuncias por violaciones a los derechos humanos ejercidas durante la dictadura de Pinochet eran un serio problema ante la comunidad internacional para poder comprar material de guerra.

Matthei, el jefe máximo de la Fuerza Aérea, vio en la cooperación con el Reino Unido una posibilidad para equiparse. Como había hecho Merino, su par de la Armada, también instó a Pinochet a colaborar con los británicos.

No se equivocó en sus previsiones: Margaret Thatcher ofreció a Chile un jumbo con seis Hawker Hunter -aviones de ataque- a nada más que una libra esterlina por avión. Además, sumó a la oferta un radar de largo alcance, tres cazabombarderos y misiles antiaéreos.

Matthei negoció además para la Fuerza Aérea de Chile aviones que permitían obtener fotografías de gran precisión desde navegaciones altísimas: eran sofisticadas herramientas de espionaje.

Para sacar pecho, Chile quiso dar a conocer sus nuevas adquisiciones, pero desde el Reino Unido le bajaron el pulgar a tanta publicidad. La guerra estaba en marcha y, decían los británicos -con razón-, que la venta de equipamiento justo en ese momento podía interpretarse como parte de una cercanía que iba mucho más allá de la venta de algunos aviones. Podía interpretarse como la complicidad que efectivamente existía.

Además de venderle aviones, misiles, radares y otros equipamientos a precios irrisorios, el Reino Unido autorizó otra venta a Chile que había vedado antes de la Guerra de Malvinas. Según El pacto perfecto, el ministro de Defensa británico envió una carta el 21 de mayo de 1982 en la que autorizaba otorgar una licencia para la transferencia de uranio enriquecido al país trasandino.

“El gobierno chileno nos ha brindado valiosas instalaciones de apoyo para la vigilancia de aviones (...) una negativa sería incomprensible para los chilenos”, dice la carta del funcionario que recogen Avendaño y Palma. La mismísima Thatcher dio su visto bueno, y así Chile accedió al combustible nuclear para avanzar con investigaciones en un reactor.

Además, el Reino Unido hizo en 1982 y 1983 algo que nunca había hecho antes: abstenerse de instar a la dictadura de Pinochet a restaurar las libertades democráticas en una votación en el marco de las Naciones Unidas.