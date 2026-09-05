Polémica entre los veteranos por los anuncios de Milei

El repentino giro del Presidente en su política exterior motivó posiciones encontradas entre quienes fueron parte de la guerra de 1982.

Las recientes declaraciones del presidente Javier Milei han despertado un intenso debate entre los veteranos de guerra de Malvinas. El mandatario, conocido por su estilo libertario y por provocar intensas discusiones políticas, ha hecho anuncios que han sido recibidos con tanto apoyo como rechazo en el entorno de quienes participaron en el conflicto bélico por las islas.

El jueves por la noche, en un mensaje transmitido a nivel nacional, Milei comunicó medidas que incluyen sanciones contra empresas que exploten recursos en las Islas Malvinas sin permiso de Argentina. Además, planificó la construcción de una base naval en Ushuaia, dentro de un contexto de tensiones internacionales que involucran a los Estados Unidos y Reino Unido.

Diversas federaciones de Veteranos de Guerra han expuesto sus posiciones frente a los anuncios. El Centro Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), un espacio que se ha mostrado crítico del gobierno de Milei, acusó al presidente de "hipocresía" y de utilizar la causa de Malvinas como un recurso político para distraer de la corrupción y otros problemas internos de su administración. Según ellos, este tipo de maniobras recuerdan a tácticas del gobierno militar de décadas pasadas.

En su pronunciamiento, el CECIM no solo critica la política de Milei hacia las Malvinas, sino también su admiración expresada públicamente hacia figuras controversiales como Margaret Thatcher. Además, reiteraron su esfuerzo por detener actividades como las del proyecto Sea Lion, llevado a cabo por compañías multinacionales en el territorio disputado.

Por otro lado, existe un conjunto de veteranos que apoya las decisiones de Milei. Guillermo Lafferriere, veterano y analista en temas internacionales, interpretó los movimientos del presidente como un realineamiento estratégico en un mundo marcado por una "guerra fría 2.0". Aludió a la importancia del Atlántico Sur en la geopolítica global y criticó posturas anteriores que, según él, no han beneficiado el reclamo argentino por las Malvinas.

Asimismo, la Federación de Veteranos de Guerra "2 de Abril" se ha manifestado a favor de mantener la causa Malvinas como una política de Estado, argumentando que la defensa de la soberanía debe ser inquebrantable y separada de intereses partidarios. Destacaron la necesidad de endurecer las sanciones a empresas extranjeras que busquen explotar recursos en las aguas de Malvinas.

En una línea similar, Daniel Guzmán, excombatiente y editor, argumentó que las acciones de Milei tienen un trasfondo estratégico dictado por intereses en la embajada de Estados Unidos. Considera que la jugada es parte de un esquema mayor para presionar a Reino Unido en el contexto geopolítico actual.

Este abanico de reacciones deja claro que el tema de las Malvinas no solo revisa heridas históricas, sino que plantea preguntas sobre el camino a seguir y las muchas voces que desean ser escuchadas en la conducción de la política nacional hacia el Atlántico Sur. Con intereses divergentes y narrativas conflictivas, la cuestión de las Malvinas continúa siendo una polvareda de conversación en Argentina.