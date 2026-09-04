El fuego consumió una casa prefabricada. Una mujer y sus dos hijos dormían y no habían advertido la presencia de humo.

Rescatan una mujer y sus dos hijos durante un incendio en Km 8

Una dramática intervención policial permitió evitar una posible tragedia durante la madrugada de este viernes en Kilómetro 8.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:10, cuando personal de la comisaría de la jurisdicción fue alertado por un incendio de grandes proporciones en una vivienda prefabricada ubicada en la calle Código 2.400 al 800.

Al arribar, los efectivos observaron que las llamas habían consumido prácticamente la totalidad de la construcción y que el fuego comenzaba a propagarse hacia el techo de la vivienda lindante.

En ese contexto, los policías advirtieron que en el inmueble vecino se encontraba una familia que permanecía dormida y que no había tomado dimensión de la presencia de humo y del avance del fuego. Ante el riesgo inminente, los uniformados derribaron la puerta de acceso e ingresaron para concretar la evacuación.

De esta manera, lograron despertar y poner a salvo a Beatriz Piccinini, de 48 años, y a sus hijos Lautaro, de 19, y Lara, de 11.

Debido a la importante concentración de humo, se solicitó la presencia de personal sanitario. Minutos después arribó una ambulancia, a cargo del Dr. Javed Athif, para asistir y evaluar el estado de salud de los tres evacuados.

Mientras tanto, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, correspondientes a las autobombas 46 y 57, trabajaron en el lugar para controlar y extinguir el incendio, además de evitar que las llamas continuaran avanzando sobre la vivienda lindante.

Respecto del inmueble donde se inició el siniestro, se informó que su propietario, Juan Carlos Tula, no se encontraba en el domicilio debido a que permanece internado en el Hospital Alvear.

Una vez controlada la situación, la familia rescatada fue trasladada de manera preventiva al domicilio de familiares ubicado en las inmediaciones.

Del operativo también participaron personal de Defensa Civil, Criminalística, la División Policial de Investigaciones (DPI) y representantes del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Patricia Cardozo.