El conductor de un Peugeot 2008 perdió el control tras desprenderse una rueda y terminó impactando contra un Volkswagen Polo. No hubo personas lesionadas.

Tercer choque en tres días: otra colisión en la Ruta 3 frente al Cenotafio

La zona del Cenotafio volvió a ser escenario de un siniestro vial. Este viernes, alrededor de las 7:30, dos vehículos colisionaron sobre la Ruta Nacional 3.

De acuerdo con lo informado por efectivos de la Comisaría Seccional Primera, el conductor de un Peugeot 208 manifestó que una falla mecánica provocó el desprendimiento de la rueda delantera derecha. La situación le hizo perder el control del vehículo, que terminó impactando contra un Volkswagen Nuevo Polo que circulaba por el sector.

Tras la llegada del personal policial, se constató que ambos conductores se encontraban ilesos.

El episodio generó un operativo de tránsito en el lugar. Personal de Tránsito Municipal trabaja para desviar la circulación mientras el Peugeot permanece sobre uno de los carriles, a la espera de una grúa particular que permita retirarlo de la calzada.

Con los vehículos todavía sobre la cinta asfáltica, se solicitó a quienes circulaban por ese tramo hacerlo con precaución.