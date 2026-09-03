La Justicia investiga los vínculos del Kun Agüero con una red internacional de narcotráfico

En el expediente de la causa por la que fue detenido Bebote Álvarez aparecen los contactos con el ex jugador para lanzar una empresa ticketera.

La Justicia tiene en su poder una serie de chats y archivos que vinculan a Sergio "Kun" Agüero con la red internacional de narcotráfico por la que fue detenido la semana pasada el histórico jefe de la barrabrava de Independiente, Pablo "Bebote" Álvarez.

"Bebote" está acusado de integrar una organización narcocriminal de alcance internacional vinculada con el tráfico de drogas de diseño desde España y el ingreso de cocaína desde Bolivia.

LPO accedió al expediente del juzgado de Pablo Yadarola en el que aparece mencionado en varias ocasiones el ex delantero de Independiente, Manchester City y la Selección Argentina.

De acuerdo al expediente, la figura de Agüero estaba siendo utilizada por la cadena de firmas comerciales usadas por la red narco para blanquear los dividendos ilícitos y para articular negocios de escala global.

La pesquisa señala que varios integrantes clave de la banda mantienen vínculos estrechos con Independiente. Entre los imputados figuran Diego Francisco Anzalone, Bono Uziel De Carlucci, Raúl Omar "Bruja" Manzone y "Bebote", que inició una huelga de hambre desde su detención.

La banda utilizaba una serie de locales comerciales ubicados en la calle Ricardo Bochini al 700, en Avellaneda, que eran propiedad de "Bebote" Álvarez y alquilados por Anzalone y eran usados como punto de venta de drogas.

Para blanquear las ganancias del narcotráfico, Anzalone operaba junto a su pareja, Carolina Belén Ramos, su primo Luciano Nicolás Anzalone y su secretario Bono De Carlucci. Lo hacían a través de las firmas comerciales ANZ TICKET S.R.L. y MEXPO S.R.L., la organización entremezclaba los ingresos del narcotráfico con la recaudación lícita de la venta de entradas en el fútbol del ascenso.

El análisis de los teléfonos secuestrados reveló una serie de negociaciones directas y gestiones avanzadas para lanzar al mercado la marca "KRÜ TICKETS". KRÜ es justamente una organización de deportes electrónicos fundada por Agüero.

El 30 de enero de 2026, el imputado Diego Anzalone le adelantó en un mensaje a su secretario, Bono De Carlucci, un mensaje que vincula a la red con Agüero: "Y en 15 días firmamos con el Kun / La ticketera", dice el texto.

El 25 de marzo, Anzalone detalló su intención de dividir los negocios en dos sociedades: una vinculada a "Cristian", un hombre identificado como Cristian Romano, presunto distribuidor de droga de la red y otra sociedad con Bono de Carlucci "para el Kun".

A fines de marzo de este año se registraron conversaciones sobre un viaje a México "con el Kun a cerrar todo". Posteriormente, el 22 de abril, Anzalone confirmó en un chat que salía de una reunión presencial con Agüero donde sellaron el acuerdo.

En los diálogos, Anzalone le pidió a De Carlucci conseguir 10.000 dólares con inversores para no pedirle capital inicial a Agüero: "Yo no quiero ya de entrada que me pague todo el Kun, quiero que vea que nosotros lo valemos por sí mismos", dice el mensaje de Anzalone.

A esto se suman las declaraciones en sede judicial de "Bebote", quien aseguró que Carolina Ramos estaba en proceso de vender el 50% de la ticketera -a nombre de Luciano Anzalone- al propio Agüero.

Las intervenciones telefónicas realizadas a Ramos y Anzalone dan cuenta de la participación de los sospechosos en la logística de la "Copa Potrero", el torneo de fútbol de barrio organizado por el propio Kun. Los peritajes a otros teléfonos de la banda revelaron además conversaciones que se remontan a 2023, donde ya se proyectaban negocios inmobiliarios y comerciales entre Anzalone, dirigentes del fútbol y operaciones vinculadas al entorno de Agüero.

Voceros de Agüero consultados por Clarín confirmaron que, en su carácter de empresario, "recibió estas ofertas" señaladas en la causa pero "tras investigar a los oferentes se rechazó todo proyecto y nada prospero". "A estas ofertas de le puso el pulgar para abajo y no hubo más contactos" con los ahora imputados en la causa, señalaron los voceros del Kun.

Fuente: LPO