Desde grifería y bidet inteligente, hasta una computadora gamer: así gastaron la plata de Tini

Salieron a la luz detalles de los consumos de la familia Stoessel en medio de la disputa por el patrimonio de la cantante.

El conflicto entre Tini Stoessel y su familia continúa escalando y, en medio de las versiones sobre el manejo de su patrimonio, comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre los gastos de sus padres y su hermano. En este contexto, Pepe Ochoa reveló en LAM (América TV) algunos de los consumos que habrían realizado el productor y su hijo.

Las cifras y los objetos adquiridos volvieron a poner el foco sobre la administración de los ingresos de la cantante. Entre los gastos mencionados aparecen elementos para las propiedades de la familia, dispositivos tecnológicos y distintos productos que llamaron la atención por sus montos.

Durante el programa, Pepe Ochoa detalló algunas de las compras realizadas por Alejandro Stoessel. Entre ellas mencionó cuatro luces de pileta RGB, que habrían costado en total $1.049.000 y fueron enviadas a Pinamar. Se trata de luminarias que permiten cambiar de color y que, según explicó el periodista, estaban destinadas a una de las propiedades de la familia.

Otro de los gastos señalados fue una grifería dorada para el lavatorio, cuyo valor habría sido de $993.947. En este caso, el producto fue enviado a la casa de San Isidro: “Alejandro estuvo bastante escueto, compró una grifería gold para el lavatorio que le gustaba mucho”, contó, quien también mencionó entre los movimientos un préstamo que el productor terminó de pagar por $773.690.

Pepe Ochoa también hizo referencia a otros consumos vinculados con la familia y puso el foco en el tipo de productos adquiridos. Algunos de ellos serían también un bidet inteligente y una computadora gamer, además de otros gastos destinados al hogar y a cuestiones personales. Los movimientos se conocieron en medio de la discusión sobre quién administraba los ingresos generados por la carrera de Tini Stoessel.

En ese mismo contexto, también se habló de los gastos realizados por Mariana Muzlera. Según lo expuesto, la madre de la cantante habría registrado consumos por alrededor de $10 millones en un período de diez días. Así, los detalles sobre las compras de los distintos integrantes de la familia comenzaron a formar parte de la discusión pública alrededor de la auditoría y del manejo del dinero de la intérprete.

El conflicto entre Tini y su familia habría comenzado a tomar otra dimensión cuando la artista intentó realizar una compra de una cartera de lujo en el exterior y su tarjeta fue rechazada por falta de fondos. A partir de ese episodio, la cantante habría revisado sus cuentas y descubierto que no tenía un control directo sobre buena parte del dinero generado durante su carrera, lo que derivó en la decisión de realizar una auditoría externa sobre el manejo de su patrimonio.

En ese proceso, Rodrigo De Paul habría tenido un papel importante al advertirle que debía revisar la situación financiera y ordenar sus cuentas. Según se pudo conocer, los asesores del futbolista también habrían detectado aspectos que consideraban llamativos y le recomendaron a Tini Stoessel no continuar firmando documentos sin conocer en profundidad la estructura de las sociedades vinculadas con su actividad. Así, la auditoría habría puesto bajo la lupa el manejo de los ingresos de la cantante y profundizado el conflicto con su familia.