Tini en medio del escándalo: "La vida se trata de eso, abriendo y cerrando heridas"

La cantante reapareció públicamente y dejó algunas reflexiones en medio del escándalo que envuelve a su familia.

A una semana de quedar en el centro de un conflicto familiar por el manejo de su patrimonio, Tini Stoessel volvió a hablar públicamente. Lo hizo durante una entrevista con Cosmopolitan, mientras se prepara para regresar a los escenarios de El Salvador, aunque evitó referirse de manera directa a la situación que la enfrenta con sus padres.

El diálogo fue difundido por la periodista Naira Vecchio y rápidamente cobró relevancia por el contexto que atraviesa la familia Stoessel. Desde los ensayos para su próxima gira, la cantante repasó los cambios que experimentó con el paso de los años y la manera en que hoy vive su carrera.

“Estamos ensayando para el tour, hace bastante frío porque estamos en invierno”, contó al comenzar. Luego se refirió al proceso personal que atravesó y a cómo fue encontrando una nueva manera de vincularse con la música y con su profesión.

“Claramente uno va creciendo, yo me fui encontrando, al igual que la gente lo hizo con la música y sus vidas”, reflexionó.

La frase que más repercutió llegó cuando habló de su edad y de la confianza que siente actualmente. “Tengo casi 30 años, me siento más segura arriba del escenario, con mis canciones, a la hora de declarar, de ser y encontrarme en mi espacio y tener las cosas más claras”, aseguró.

Tini también recordó el impacto que tuvo Un mechón de pelo en su recorrido personal y profesional. El álbum representó una exposición íntima de su historia y de algunos de los vínculos más importantes de su vida, entre ellos el que mantiene con su papá, Alejandro Stoessel.

“Creo que eso viene de la mano con la edad y crecer. Un punto de inflexión en mi carrera fue mi último álbum Un mechón de pelo. Pude abrirme desde un lado extremadamente personal. Me dio mucho miedo sacarla porque nunca había sido tan honesta”, contó sobre aquella producción.

En otro tramo de la entrevista, dejó una reflexión que, atravesada por el escenario familiar actual, tomó un significado particular: “La vida se trata de eso, abriendo y cerrando heridas. Todos estamos pasando esos procesos”.

Por ahora, la cantante mantiene el silencio sobre la auditoría que habría ordenado para revisar el manejo de sus bienes y sobre las versiones que involucran a su familia. Mientras tanto, continúa con los preparativos para su regreso a los escenarios y transita una etapa que ella misma definió desde la seguridad, la claridad y un mayor conocimiento de sí misma.