El Presidente afirmó tener “mi futuro asegurado”, dando conferencias, y por tal razón el presente y el futuro de los argentinos “ya no es un problema mío”.

"Ya no es problema mío": Milei se desentendió de la suerte de los argentinos

“Yo ya tengo mi futuro asegurado… Yo haciendo lo que corresponde estoy asegurando mi futuro: voy a vivir dando conferencias”, dijo este miércoles Javier Milei, añadiendo que la situación que atraviesa el país “ya no es un problema mío”, pese a que sigue siendo el Presidente de la Nación.

Tales declaraciones fueron realizadas durante el discurso que brindó para cerrar el encuentro derechista denominado “Vientos de Cambio”, que tuvo lugar en un hotel porteño Sheraton, organizado por la Fundación Libertad y Progreso junto al Archbridge Institute y la revista estadounidense Reason.

Así, el mandatario se desentendió deliberadamente de la situación que atraviesan millones de argentinos porque “yo y mi equipo estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance”, dijo, aplicando políticas de ajuste que implican la caída del poder adquisitivo de los salarios, despidos, desplome del consumo popular y cierre masivo de empresas, todo lo que configura una crisis económica y social en regla.

Sin embargo, Milei tiene sus prioridades y no es secreto para nadie que la campaña electoral hacia las presidenciales del año próximo ya está en curso y fue él quien la puso prematuramente en marcha, cuando adelantó que iría por la reelección.

En ese sentido, el mandatario usó una expresión poco feliz para 2027: “Si no ganamos es porque como sociedad estamos decidiendo suicidarnos…” Una analogía pronunciada en momentos en que la tasa de suicidio ha aumentado dramáticamente entre la población debido a la compleja situación económica que atraviesan millones de familias.

"Yo ya tengo mi futuro asegurado: voy a vivir de dar conferencias. Esto ya no es un problema mío".



Jajajaja qué. pic.twitter.com/LRTclseQWt — Nico Fiorentino (@NicolasFioren) September 2, 2026

En efecto, la tasa de suicidios en la Argentina registró un aumento sostenido en los últimos años, alcanzando los 11,8 casos cada 100.000 habitantes en 2025, con un total de 5.209 personas fallecidas por esta causa.

Según estadísticas recientes basadas en registros oficiales y análisis difundidos por medios y organizaciones, últimamente los casos aumentaron de manera considerable respecto a años anteriores, marcando niveles elevados en la serie histórica.

Para colmo, con impacto entre los más jóvenes, donde el suicidio se convirtió en la principal causa de muerte violenta y por motivos de salud en adolescentes y adultos jóvenes (de 15 a 34 años), desplazando a los accidentes de tránsito en varias franjas etarias.

Los especialistas señalan que se trata de un problema multicausal donde fundamentalmente influyen la crisis económica y la incertidumbre sobre el futuro, las dificultades en el acceso a tratamientos adecuados de salud mental y el impacto de la hiperconectividad, las redes sociales y nuevas problemáticas como las apuestas online.