El PRO y la UCR le trabaron el Súper RIGI a Milei en el Senado

Los aliados exigen cambios que desnaturalizan el proyecto, según la Casa Rosada. "Si el Súper RIGI tiene tanto problema, nos quedamos con el RIGI", dijo Bullrich.

El macrista Martín Göerling, el radical Maximiliano Abad y Carlos "Camau" Espínola frustraron este miércoles el dictamen para el proyecto de Súper RIGI que Patricia Bullrich puso en tratamiento en un plenario de comisiones del Senado. Bajo el frenesí que la ex ministra de Seguridad quiere imprimirle a la agenda parlamentaria, el fracaso del oficialismo es un contratiempo que la jefa de la bancada libertaria saborea en secreto como una revancha contra la factura que Karina Milei y los primos Martín y Lule Menem pretendieron cobrarle por el traspié con la ley de tierras.

La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara Baja y los pedidos de los aliados fastidiaron al oficialismo. Una senadora libertaria se quejó por lo bajo de la conducta de ese grupo de legisladores dialoguistas: "Nuestros aliados son unos chotos, lo que hicieron hoy no se condice con lo que hicieron los diputados de su espacio", dijo.

La referencia apuntaba directamente a Göerling, Abad y Espínola, que habrían mantenido una reunión en la previa y habrían acordado que no firmarían el dictamen. El desplante acaso sea un aviso del PRO, donde revista el misionero Göerling, y los senadores que responden a las provincias, que encuentran en Camau un interlocutor que los expresa, justo un día después que Patricia salió a decir que en 15 días arrancaría el debate sobre reforma política y eliminación de las PASO.

Antes de estampar su nombre en el dictamen, los tres senadores aliados exigen cambios al proyecto que la Casa Rosada no estaría dispuesta a aceptar. El más intolerable habría sido que plantean la cláusula para que se acepten como proveedoras a las empresas argentinas, en competencia con las extranjeras, aun cuando sus precios se ubiquen hasta un 15 por ciento por encima de los insumos foráneos.

La jefa del bloque oficialista se habría comprometido a conversar el asunto con el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, pero el gobierno entiende que las modificaciones "desnaturalizan" el proyecto en sí. "Si el Súper RIGI tiene tanto problema, nos quedamos con el RIGI", habría sido la sacrílega conclusión de Bullrich que escucharon en su entorno.

La senadora libertaria no renuncia a su proyecto presidencial y eso agudiza la confrontación con Karina. Ante cada choque, sobreactúa su adhesión a Javier Milei con un fervor que despierta sospechas en Olivos, tal como sucedió en su pelea con Victoria Villarruel después de vapulear públicamente a Manuel Adorni.

Este martes la situación acaso fue más problemática para los libertarios porque no consiguieron quórum para la reunión de comisión anterior, donde aspiraban a dictaminar un proyecto del radical Eduardo Vischi sobre un régimen de incentivos a las inversiones intermedio, entre el RIGI y el Súper RIGI.

De hecho la cita estaba convocada para las 11 y arrancaron tres minutos después de las 13 y sin la cantidad de legisladores requeridos. Incluso, computaron como presente al chaqueño Jorge Capitanich, que se encontraba parado en el Salón Azul, relojeando para ver cuántos colegas suyos había sentados.

Al frente de ese plenario, el libertario Agustín Monteverde tuvo que aceptar un cuarto intermedio, sin chances de dictaminar el proyecto. Fuentes parlamentarias deslizaron ante LPO que la mala praxis ofendió a Vischi.

Fuente: LPO