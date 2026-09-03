Lo acusan de fusilar a su socio, a la esposa embarazada, a su hija de tres años, a la empleada doméstica y a una mascota.

Detienen a un empresario argentino acusado de matar a un músico y su familia

Un crimen conmociona a México y salpica a la Argentina. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en un operativo junto a la Secretaría de Seguridad y la Policía de Ciudad de México, detuvo al empresario argentino Diego Sebastián Rosen (51), acusado de ser el autor del brutal asesinato en masa de su socio comercial, el reconocido músico y productor Jonathan Meléndez Ochoa, junto a casi toda su familia.

El hecho ocurrió este martes en un exclusivo departamento residencial en la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza. La policía ingresó tras un alerta y se encontró con una escena dantesca: cuatro personas asesinadas y un nene de 6 años que sobrevivió, oculto en la vivienda.

Según el reporte oficial de la Fiscalía de México, las víctimas fatales fueron ejecutadas a corta distancia:

Jonathan Meléndez Ochoa: tecladista y productor de la popular banda mexicana Camilo Séptimo.

Su esposa (35): asesinada mientras atravesaba un embarazo de cuatro meses.

La hija del matrimonio (3): asesinada de un disparo en la cabeza.

La empleada doméstica (21): recibió un impacto mortal por la espalda.

La mascota familiar: un perro que también fue fusilado a balazos.

Las pericias forenses confirmaron que dos de los adultos y la nena de 3 años presentaban impactos de arma de fuego en la cabeza.

Las piezas del caso comenzaron a encajar cuando los peritos detectaron que los asesinos no habían forzado ninguna puerta para ingresar al complejo de torres. La hipótesis de la traición se confirmó horas más tarde con las cámaras de seguridad y las triangulaciones telefónicas.

“Las investigaciones establecieron que uno de los detenidos era socio de una de las víctimas. Presuntamente, aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio sin levantar sospechas”, confirmó el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch.

Junto al argentino Diego Sebastián Rosen fue arrestado un segundo sospechoso, identificado como Gerardo N. Ambos quedaron imputados por la autoría del homicidio múltiple y la ejecución de la mascota. Las autoridades avanzan ahora sobre las pericias financieras de la empresa que compartían para determinar el móvil económico del ataque.