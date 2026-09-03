Funcionaria denunciada por comprar su "doctorado en IA"

Marcela Pagano expuso una investigación personal en la que cuestiona duramente los antecedentes académicos de la actual secretaria de Ciencia y Tecnología, Adriana Baravalle.

La arena política en Argentina vive momentos de alta tensión tras la reciente denuncia realizada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien ha decidido abordar el tema de la validez de los títulos académicos en altas esferas del gobierno.

La diputada, exintegrante del partido Libertad Avanza, utilizó sus redes sociales para hacer pública una investigación que realizó personalmente, atacando la credibilidad académica de Adriana Baravalle, la actual secretaria de Ciencia y Tecnología del gobierno de Javier Milei.

En un video, Pagano detalla su descubrimiento acerca de la legitimidad del doctorado en inteligencia artificial de Baravalle, el cual habría sido obtenido de forma irregular en una universidad poco convencional ubicada en Hawái. Esta institución, que lleva por nombre American Anthropology University, fue el foco de atención debido a que ofrece títulos de postgrado en un tiempo y costo sorprendentemente cortos.

La diputada relató las conversaciones que sostuvo con representantes de esta universidad, los cuales publicitaban un título de doctorado accesible sin necesidad de cursar ni graduarse con los exámenes correspondientes, exceptuando un pago especial para Argentina de 400 dólares. Todo esto, según Pagano, demuestra la fragilidad de los supuestos mandatos académicos avalados por algunos funcionarios.

Como parte de su investigación, Pagano también admitió haber completado el trámite para obtener un diploma propio de dicha universidad de manera rápida, destacando cómo este proceso no cumplía con el compromiso académico que requiere un doctorado legítimo. "En menos de una semana y sin más que presentar, me dieron un analítico con notas sobresalientes", expuso Pagano, buscando subrayar la gravedad de su acusación.

La controversia se ha extendido más allá del ámbito político, y la comunidad científica se manifestó preocupada ante tales prácticas que devalúan el sacrificio de quienes legítimamente dedican años al estudio. En una decidida declaración final, Pagano exigió que Adriana Baravalle se pronuncie respecto a sus credenciales y justifique su competencia para liderar una secretaría tan crítica como la de Ciencia y Tecnología. La justicia, a la espera de analizar el panorama, ya cuenta con la documentación remitida por la diputada.