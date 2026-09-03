Un hombre fue asesinado de dos disparos

Sucedió este jueves por la noche en una vivienda del barrio Pueyrredón. La víctima fue ultimada en medio de una presunta pelea. Una mujer resultó herida de un tiro en un pie.



Un hombre fue asesinado este jueves, pasadas las 21, en la zona sur de Comodoro Rivadavia.El homicidio se produjo en una vivienda situada entre las calles La Razón y Gabriel Barceló, en el barrio Pueyrredón y a pocos metros del barrio 30 de Octubre.

Fuentes policiales informaron que la víctima, un hombre de nacionalidad dominicana, habría llegado hasta el domicilio de otro hombre con la intención de hacerle un reclamo.

En circunstancias que todavía son materia de investigación, ambos comenzaron una discusión que rápidamente derivó en una pelea y un forcejeo dentro o en inmediaciones de la vivienda.

Durante el enfrentamiento se habría producido un disparo que terminó impactando en el pie de una mujer que se encontraba en el domicilio.

De acuerdo con la información preliminar, el arma habría estado en poder del hombre que había concurrido a realizar el reclamo y, en medio del forcejeo, se habría efectuado el primer disparo.

La pelea continuó hasta que el dueño de la vivienda logró quitarle el arma a su oponente y, según la información conocida hasta el momento, efectuó dos disparos contra él.

Como consecuencia, el hombre que recibió los disparos murió en el lugar, mientras que la mujer herida recibió asistencia médica.