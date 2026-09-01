La audiencia de preparación de juicio se realizó este martes. La Fiscalía sostiene que Mauro Pavei le efectuó tres disparos a la víctima el 27 de febrero de 2025 en el barrio Quirno Costa.

Preparan el juicio por jurados por el asesinato de Jorge David Nieves

Por el homicidio de Jorge David Nieves, ocurrido el 27 de febrero de 2025 en el barrio Quirno Costa, se realizó este martes la audiencia de preparación de juicio contra Mauro Fabián Pavei, imputado en la causa.

El expediente ya fue elevado a juicio por jurados y, como parte de las próximas instancias procesales, se llevará adelante el sorteo del padrón y posteriormente la audiencia de selección de jurados, conocida como Voir Dire. El debate oral está previsto para fines de octubre próximo.

A todo esto, Pavei permanece privado de su libertad bajo prisión preventiva, medida que se extenderá hasta la culminación del juicio.

La audiencia fue presidida por un secretario de la Oficina Judicial. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal general Martín Cárcamo, mientras que la defensa del imputado fue ejercida por el defensor público Gustavo Oyarzún.

EL CRIMEN

De acuerdo con la acusación fiscal, el homicidio ocurrió alrededor de las 16 horas del 27 de febrero de 2025, cuando Pavei llegó caminando hasta una escalera ubicada sobre calle Dabrowsky, casi en su cruce con el pasaje Moure, en el barrio Quirno Costa.

En ese lugar se encontraba Jorge David Nieves junto a otra persona. Según sostiene la Fiscalía, Pavei extrajo un arma de fuego, apuntó contra Nieves y, con la intención de quitarle la vida, le ordenó que se quedara quieto.

Posteriormente, efectuó dos disparos, uno de los cuales impactó en la mano izquierda de la víctima. Siempre según la hipótesis de la acusación, el imputado luego acercó el arma al rostro de Nieves y realizó un tercer disparo que le provocó la muerte de manera inmediata.

Tras el ataque, Pavei se habría dado a la fuga en dirección a su vivienda.

La Fiscalía calificó provisoriamente el hecho como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, atribuyendo a Pavei la calidad de autor. La responsabilidad penal del imputado deberá ser determinada durante el próximo juicio por jurados.