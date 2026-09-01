El hombre, de 28 años, fue trasladado al hospital con una herida de arma blanca. Su pareja quedó en libertad tras manifestar que también había sido agredida.

Una discusión de pareja terminó con un joven apuñalado en las 1008

Un violento conflicto de pareja terminó con un joven de 28 años herido con un arma blanca durante las primeras horas de este martes en el barrio 30 de Octubre.

El episodio ocurrió en el sector 8, edificio 80 de las 1008 Viviendas, hasta donde acudieron efectivos de la Seccional Quinta luego de recibir un llamado. Al llegar, encontraron al joven, quien aseguró haber sido atacado con un arma blanca por su pareja.

Una ambulancia se hizo presente en el lugar y le brindó las primeras atenciones. Luego fue trasladado al hospital, donde recibió asistencia médica y le practicaron una sutura.

La mujer permanecía en el lugar y, ante los policías, sostuvo que también había sido agredida físicamente por su pareja. Por ese motivo fue trasladada a la Comisaría de la Mujer para radicar una denuncia. Allí recibió asistencia, aunque finalmente manifestó que no quería formalizarla y solo se realizó una entrevista informativa.

Más tarde, los agentes entrevistaron al joven en el centro de salud. El hombre manifestó su intención de denunciar a su pareja y señaló que se presentaría durante la mañana en la dependencia policial para formalizar la denuncia.

La intervención quedó en conocimiento de la funcionaria de turno del Ministerio Público Fiscal, quien, tras conocer los detalles del episodio, dispuso que la mujer continuara en libertad. Hasta el momento, no hay personas detenidas por el hecho.