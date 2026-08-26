El violento episodio ocurrió en Santiago del Estero y tuvo como protagonistas a dos adolescentes de 14 años. La agresión quedó registrada por cámaras de seguridad y el joven herido debió ser trasladado para recibir atención médica.

Le clavó un destornillador en la rodilla a otro alumno a la salida de la escuela

Un grave episodio de violencia entre adolescentes ocurrió este martes en La Banda, Santiago del Estero, donde un estudiante de 14 años terminó herido luego de que otro joven de la misma edad le clavara un destornillador en una rodilla.

El hecho se produjo alrededor de las 11:10, en inmediaciones de la Escuela Técnica N° 2 “Ing. Santiago Barabino”, sobre la esquina de Avellaneda y Urquiza.

La pelea quedó grabada

La secuencia fue registrada por cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa a un grupo de jóvenes reunidos frente a un comercio y, posteriormente, el inicio de una discusión entre dos de ellos.

Según la información difundida, uno de los adolescentes tomó al otro del buzo mientras sostenía un destornillador. Tras un intercambio de golpes y cuando otros jóvenes intentaban intervenir, el agresor logró soltarse y le clavó el elemento en la rodilla derecha al otro estudiante, para luego alejarse del lugar.

La víctima recibió asistencia y fue trasladada al Centro Integrador Comunitario de La Banda. Allí se indicó la realización de una tomografía y una evaluación traumatológica para determinar la gravedad de la lesión.

Intervino la Fiscalía

La fiscal de turno, Virginia Abrate, dispuso distintas medidas en el marco de la investigación, entre ellas el examen médico del adolescente herido y la intervención de organismos vinculados con Niñez y Familia.

El adolescente señalado como autor de la agresión fue trasladado a una dependencia policial, mientras continúan las actuaciones para establecer las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento.