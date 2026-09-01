Querían ingresar a Chubut con cocaína, marihuana y una pistola cargada

Dos personas que viajaban desde Villa Regina hacia Puerto Madryn fueron detenidas en Arroyo Verde durante un control sobre la Ruta Nacional 3. Llevaban 425 gramos de cocaína, 1,275 kilos de marihuana, un arma y 21 municiones ocultos en el vehículo.

El viaje hacia Puerto Madryn terminó en una detención durante un control de Gendarmería en Arroyo Verde. El procedimiento se realizó sobre el kilómetro 1.308 de la Ruta Nacional 3, donde personal de la Sección Arroyo Verde, dependiente del Escuadrón Seguridad Vial “Sierra Grande”, inspeccionó un Volkswagen Gol en el que se desplazaban dos personas desde Villa Regina, Río Negro.

La revisión tomó otro rumbo cuando el can antinarcóticos “Frida” reaccionó de manera exaltada al pasar por las puertas del automóvil. El comportamiento del animal llevó a los efectivos a profundizar la inspección del rodado.

Con el apoyo de un escáner móvil, los gendarmes detectaron cuerpos extraños en el interior de las puertas. Al requisar ese sector encontraron un doble fondo que ocultaba paquetes con una sustancia blancuzca.

La inspección continuó en el baúl, donde entre prendas de vestir aparecieron otros ladrillos con una sustancia vegetal. En el mismo sector también encontraron una pistola cargada y 21 municiones.

Las pruebas de campo Narcotest determinaron que los paquetes contenían 425 gramos de cocaína y 1 kilo 275 gramos de marihuana.

Por disposición de la Sede Fiscal Descentralizada de Rawson, los involucrados quedaron detenidos. También fueron decomisados el Volkswagen Gol, la totalidad de los estupefacientes, el arma de fuego, las municiones y los demás elementos considerados de interés para la causa.