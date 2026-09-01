Fue durante la noche del lunes en un domicilio de la calle Concejal Herrera. El cuidador permitió el ingreso de la Policía y los efectivos encontraron a un hombre en el interior.

Sonó la alarma y lo sorprendieron en una vivienda de Cordón Forestal

Un hombre de 30 años fue detenido durante la noche del lunes, luego de que se activara una alarma en una vivienda del Cordón Forestal.

El procedimiento se registró alrededor de las 22:40, cuando personal de la Comisaría Seccional Sexta recibió un aviso de la empresa de seguridad Alarma Bairon, que solicitaba presencia policial ante la activación del sistema en un domicilio ubicado sobre la calle Concejal Herrera.

Al arribar al lugar, los efectivos realizaron una verificación del predio. El cuidador del inmueble permitió el acceso de los uniformados a la vivienda y, una vez en el interior, constataron la presencia de un hombre.

Ante esta situación, el individuo, identificado por sus iniciales como Juan Manuel T., de 30 años, fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial ubicada en el camino Roque González.