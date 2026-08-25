Agustín Dietz, de 27 años, murió tras recibir un balazo en el tórax. El joven que manipulaba el arma junto a él se entregó y quedó imputado por homicidio.

Mató a su amigo de un disparo accidental y se entregó

Un joven de 27 años murió este sábado en Ezeiza luego de recibir un disparo en el tórax mientras manipulaba un arma de fuego junto a un amigo. La víctima fue identificada como Agustín Daniel Dietz, quien fue hallado sin vida en la vía pública, a pocos metros de una vivienda ubicada sobre Independencia al 700.

El episodio ocurrió en inmediaciones del cruce de Teodoro Fels e Independencia, a unas seis cuadras de la autopista Ezeiza-Cañuelas. Tras un llamado al 911, efectivos de la comisaría 1ª Centro de Ezeiza acudieron al lugar y encontraron a Dietz tendido en la calle y sin signos vitales.

Durante las primeras tareas de investigación, los agentes detectaron manchas de sangre que se extendían desde una propiedad cercana. El análisis de las cámaras de seguridad privadas permitió reconstruir parte de la secuencia: las imágenes mostraron a Dietz saliendo de la vivienda con ambas manos en la zona del abdomen, seguido de cerca por un hombre y una mujer.

Horas después, Nazareno David Pérez, de 23 años, se presentó por sus propios medios en una dependencia policial. Allí brindó su versión de lo ocurrido y sostuvo que la muerte se produjo de manera accidental.

Según el relato de Pérez, ambos manipulaban un arma de fuego cuando, en medio de un supuesto descuido, se produjo el disparo que hirió mortalmente a Dietz.

A partir de esa declaración, el fiscal Carlos Hassan dispuso un allanamiento de urgencia en el domicilio donde habría ocurrido el hecho. Durante el procedimiento, la Policía Bonaerense secuestró una pistola marca Car Walter calibre 9 milímetros, que no presentaba impedimentos para su utilización, y una campera blanca con manchas hemáticas.

Pérez quedó imputado por homicidio y deberá declarar este lunes ante el fiscal Hassan, a cargo de la investigación en la UFI N° 2 de Ezeiza.

Dietz, por su parte, contaba con antecedentes por robo.