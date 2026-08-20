Vaciaron las cuentas del joven asesinado por su novia mientras era velado

El celular estaba en poder de allegados a la familia de Victoria Luz Cantero, única acusada por el crimen ocurrido en Chaco.

El crimen de Matías Julián Álvarez Guardia, ocurrido en Resistencia, sumó un nuevo elemento a la investigación: la querella denunció movimientos bancarios realizados desde las cuentas del joven un día después de su muerte, mientras sus restos eran velados. Las operaciones fueron detectadas al revisar los movimientos del Nuevo Banco del Chaco y también incluyen envíos de dinero hacia otras cuentas y billeteras virtuales.

Según explicó uno de los abogados de la familia a Diario Chaco, el principal aspecto que buscan esclarecer es el momento en que se realizaron las operaciones. La querella informó el hallazgo al Ministerio Público Fiscal y solicitó que sea incorporado formalmente al expediente, además de pedir nuevas medidas de prueba.

El teléfono de Álvarez Guardia se encontraba en poder de allegados a la familia de Victoria Luz Cantero, única detenida por el homicidio. La investigación deberá establecer quién tuvo acceso al dispositivo, desde qué equipo se autorizaron las operaciones y cuáles fueron las cuentas o billeteras que recibieron el dinero.

La familia de la víctima evitó atribuir intencionalidad a las transferencias, aunque considera que la coincidencia temporal requiere profundizar las averiguaciones. El abogado señaló que entre los objetivos de la presentación se encuentra determinar qué ocurrió, cuál fue el móvil y si existe algún componente económico vinculado con el caso.

La querella también solicitó al Nuevo Banco del Chaco un informe oficial con el detalle de las operaciones. Ese documento permitirá confirmar las transferencias, identificar las cuentas receptoras y reconstruir la forma en que fueron efectuadas.

EL CRIMEN

Matías Álvarez Guardia, de 29 años, fue asesinado el domingo 2 de agosto en una vivienda ubicada sobre la calle Donovan al 1400, en el barrio 100 Viviendas de Resistencia. De acuerdo con la hipótesis fiscal, alrededor de las 7 de la mañana Victoria Luz Cantero tomó un cuchillo Tramontina durante una discusión y atacó al joven.

Testigos declararon haber escuchado la discusión. Una vecina aseguró que oyó a una mujer reclamar por sus pertenencias y por el celular, mientras otra relató que escuchó gritos y luego observó pasar a gran velocidad un automóvil gris oscuro con Cantero en su interior.

Cantero reconoció haber mantenido una pelea con Álvarez Guardia y haberlo herido con un elemento punzante, aunque sostuvo que actuó en defensa propia. Su hermano Facundo declaró que ella le había dicho que Julián le había pegado y que se había defendido.

Después del ataque, Álvarez Guardia fue trasladado por un amigo al Hospital Julio C. Perrando, donde fue operado. Murió poco después. La fiscal imputó a Cantero por homicidio agravado por el vínculo.