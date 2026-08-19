Este jueves podría haber nuevos cortes de ruta

Los trabajadores que reclaman a Patagonia el pago de haberes realizaron dos movilizaciones que provocaron demoras y desvíos en el tránsito.

Los extrabajadores de la empresa Patagonia Argentina levantaron este miércoles la protesta que habían llevado adelante sobre la Ruta Nacional 3 para reclamar el pago de haberes adeudados. Durante la jornada realizaron dos movilizaciones que provocaron demoras y afectaron parcialmente la circulación vehicular.

La primera manifestación se desarrolló durante la mañana, mientras que por la tarde los trabajadores volvieron a concentrarse y marcharon a pie por la Ruta 3 en dirección al sector del cenotafio, donde reclamaron una respuesta ante la falta de pago de sus salarios.

La presencia de la columna sobre la traza generó ralentización del tránsito y obligó a implementar desvíos preventivos. Desde el operativo policial, el comisario López, jefe de Operaciones, explicó al móvil de El Comodorense Stream que no se trataba de un corte total de ruta, sino de una movilización a pie.

“No es un corte de ruta, sino que la gente autoconvocada va caminando por lo que es Ruta 3 hasta el cenotafio y vuelven”, señaló.

Ante la segunda movilización, personal policial intimó a los manifestantes a evitar el bloqueo de la calzada para permitir el paso de los vehículos. Una vez que la columna completó el recorrido hasta el cenotafio y emprendió el regreso, los trabajadores dieron por finalizada la protesta de la tarde.

Concluida la manifestación, la circulación comenzó a normalizarse en ambos sentidos, aunque durante el desarrollo de la protesta se registraron demoras y desvíos preventivos, además de enfrentamientos con algunos automovilistas.

Pese al levantamiento de la medida, el conflicto salarial continúa abierto. Los exchoferes señalaron que si durante este jueves no se acreditan los haberes adeudados, volverán a movilizarse y podrían repetir el esquema de protesta.

Por el momento, el tránsito se encuentra habilitado en ambos sentidos de la Ruta 3. Se recomienda circular con precaución, especialmente en los sectores donde puedan mantenerse demoras vinculadas al operativo de tránsito y a eventuales nuevas movilizaciones.