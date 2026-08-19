Fue a la altura del kilómetro 1752. El conductor, de 54 años, circulaba en sentido sur-norte y sufrió solo algunos raspones. Rechazó la asistencia médica.

Ruta 3: por los baches, perdió el control de su camioneta

Un hombre de 54 años protagonizó un vuelco este miércoles por la mañana sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 1752, en jurisdicción de la Comisaría de Próspero Palazzo.

El hecho ocurrió alrededor de las 7, cuando el conductor circulaba en sentido sur-norte a bordo de una Ford Ranger. Según informó la Policía, al atravesar ese sector de la ruta perdió el control del vehículo, en un tramo donde se registran numerosos baches y deterioros en la calzada.

Como consecuencia de la maniobra, la camioneta perdió estabilidad, salió de la calzada y terminó volcada sobre uno de sus laterales, fuera de la ruta.

El conductor se encontraba consciente y no presentaba lesiones visibles de gravedad. Solo manifestó tener algunos raspones y decidió no recibir asistencia médica, al considerar que no era necesario su traslado.

La camioneta quedó ubicada fuera de la calzada, por lo que no generaba inconvenientes para la circulación vehicular. Asimismo, la documentación del rodado se encontraba en regla.

Finalmente, el hombre permaneció en el lugar a la espera de una grúa particular que realizaría el retiro del vehículo.