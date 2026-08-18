Dos mujeres heridas tras un choque entre dos Corsa

El accidente ocurrió en Polonia y Chazarreta. Ambas ocupantes manifestaron dolores en la zona de la cabeza.

Una mujer y una menor de edad fueron trasladadas este martes al Hospital Regional luego de protagonizar un accidente de tránsito en la esquina de Avenida Polonia y Chazarreta, barrio San Cayetano.

El hecho ocurrió alrededor de las 14 y fue advertido por el Centro de Monitoreo, que dio aviso a personal policial sobre la colisión.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el siniestro había involucrado a dos vehículos Chevrolet Corsa. En uno de los rodados viajaban el conductor, su pareja y una menor de edad.

Tras el impacto, la mujer y la niña manifestaron dolores en la zona de la cabeza, por lo que se solicitó la presencia de personal médico. Un profesional de la salud arribó al lugar y, luego de evaluar a ambas, dispuso su traslado al hospital para una atención más exhaustiva.

Por otra parte, personal de Tránsito realizó los controles de alcoholemia a los dos conductores, cuyos resultados fueron negativos: 0,00 g/l en ambos casos.

Asimismo, se labró un acta de infracción a la conductora del otro vehículo debido a que no contaba con el seguro obligatorio ni con la cédula del automotor.

En el lugar también intervino personal de Criminalística, que llevó adelante las pericias correspondientes para documentar las circunstancias del accidente.

Finalmente, ambos vehículos fueron secuestrados de manera preventiva y trasladados al patio de secuestros de la dependencia policial, mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes.