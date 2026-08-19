Motociclistas lesionados al chocar con automóvil

El accidente vial se registró alrededor der las 9:45 en una rotonda de circunvalación lindante con el acceso a la zona de chacras y conductor de la Honda Wave de 110 cc. habría sufrido fracturas expuestas en uno de sus miembros inferiores, siendo trasladado a la guardia del Hospital Zonal en una ambulancia del mismo nosocomio.
El auto involucrado es un Peugeot de color azul que acusó el impacto en su parte frontal derecha y no estaba en el lugar cuando se hizo presente una comisión policial, pudiéndose saber que el propio chofer se ocupó de trasladar de manera urgente a la mujer lesionada al mismo hospital y luego regresó para aportar su testimonio al personal de la Comisaría Segunda.
Además de requerirse la presencia de la División Accidentología Vial, se dio intervención a autoridades judiciales que dispusieron el secuestro de ambos rodados y que se realizara el examen de alcoholemia de ambos conductores.