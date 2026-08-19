Motociclistas lesionados al chocar con automóvil

El conductor de una moto y una mujer que lo acompañaba sufrieron lesiones de diversas consideración este miércoles cuando el rodado de baja cilindrada impactó contra un automóvil en Caleta Olivia.

El accidente vial se registró alrededor der las 9:45 en una rotonda de circunvalación lindante con el acceso a la zona de chacras y conductor de la Honda Wave de 110 cc. habría sufrido fracturas expuestas en uno de sus miembros inferiores, siendo trasladado a la guardia del Hospital Zonal en una ambulancia del mismo nosocomio.

El auto involucrado es un Peugeot de color azul que acusó el impacto en su parte frontal derecha y no estaba en el lugar cuando se hizo presente una comisión policial, pudiéndose saber que el propio chofer se ocupó de trasladar de manera urgente a la mujer lesionada al mismo hospital y luego regresó para aportar su testimonio al personal de la Comisaría Segunda.

Además de requerirse la presencia de la División Accidentología Vial, se dio intervención a autoridades judiciales que dispusieron el secuestro de ambos rodados y que se realizara el examen de alcoholemia de ambos conductores.