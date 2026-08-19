Concejales e investigadores están disconformes con los cambios en el transporte

El grupo del CONICET que trabajó en el pliego del solicitan al Ejecutivo ser convocados a la mesa de trabajo para efectuar aportes.

Integrantes de la comisión de Revisión de Cuentas, Obras y Servicios Públicos del Concejo Deliberante recibieron este miércoles a investigadores del Instituto Multidisciplinario para la Investigación y el Desarrollo Productivo y Social de la Cuenca del Golfo San Jorge (IIDEPyS-CONICET), quienes participaron en el análisis y elaboración del pliego de bases y condiciones para el servicio de Transporte Público de Pasajeros Urbano y Suburbano. Estos manifestaron su disconformidad con los cambios realizados por el Ejecutivo en el sistema de transporte, solicitando que se los convoque para brindar su aporte.

Durante el encuentro, se puso en valor el trabajo técnico y académico desarrollado por el equipo y la importancia de contar con sus aportes en esta nueva etapa del servicio, que comenzó a ser operado por el Grupo MR (MR SRL), bajo la marca SolBus, desde el 1 de agosto y que ha generado numerosos inconvenientes por las modificaciones establecidas en los recorridos por el propio municipio.

En este marco, desde la Comisión de Revisión de Cuentas, Obras y Servicios Públicos se solicitó formalmente al Ejecutivo Municipal que, a través de la Secretaría de Servicios Públicos y Control de Concesiones y la Subsecretaría de Transporte, convoque al equipo de investigadores para trabajar conjuntamente en los ajustes y modificaciones que el Municipio viene realizando sobre el servicio.

“Consideramos fundamental que quienes participaron del análisis del pliego y realizaron un trabajo técnico sobre el sistema de transporte puedan ser convocados ante la decisión de modificar los recorridos sugeridos en el trabajo original. Sus conocimientos y aportes pueden contribuir a mejorar los cambios que se están implementando y a garantizar un servicio acorde a las necesidades de los vecinos, que fueron priorizadas en su propuesta original”, señalaron desde la Comisión.

El pedido busca generar un espacio de trabajo y articulación entre el Municipio y el equipo académico, recuperando los estudios y herramientas desarrollados durante el proceso de elaboración del pliego y poniéndolos a disposición de la actual etapa de implementación y ajuste del sistema.

Desde el Concejo remarcaron que la convocatoria apunta a aprovechar el conocimiento producido por la Universidad y el CONICET para fortalecer el sistema de transporte público, promoviendo una instancia de diálogo técnico que permita evaluar los cambios realizados y avanzar en las mejoras que sean necesarias.