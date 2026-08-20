Rodrigo Lussich contó que Cerimedo estafó a su familia

El conductor de Intrusos denunció públicamente al exasesor de Javier Milei que está acusado en Bolivia de “feminicidio en grado de tentativa”.

A través de una publicación en su cuenta personal de X, el periodista Rodrigo Lussich aseguró que Cerimedo estafó a su familia con 35 mil dólares con la venta de un inmueble en Mar del Plata, por el cual después fue condenado a prisión en suspenso.

Según difundió la agencia Noticias Argentinas, Lussich también aportó datos sobre el pasado del acusado y sostuvo que "el estafador ya delinquía en el año 2012".

"Era un remisero en la esquina de Luro y Chile --en Mar del Plata--. Ese año estafó a mi familia en Mar del Plata (donde él residía por entonces y tenía un comercio), vendiéndoles un departamento que ya estaba escriturado a nombre de otras personas a 35 mil dólares, los únicos ahorros que mi mamá y su esposo pudieron tener en ese entonces", confesó en la red social.

En ese contexto, explicó que Cerimedo recibió el dinero, pero que nunca se concretó el escriturado de la propiedad: "Les dio un boleto de compraventa prometiendo una escritura que nunca apareció".

Como consecuencia de la operación, la familia del conductor "fue acusada de usurpación del inmueble y desalojada".

Según su relato, "Cerimedo jamás devolvió ese dinero; se inició una causa por estafa que Cerimedo perdió (fue condenado a prisión en suspenso) pero nunca devolvió la plata declarándose insolvente".

"Para cuando el juicio tuvo sentencia, ya asesoraba a Milei y su ejército de trolls en redes, más todo lo que vino después, hasta su actual detención en Bolivia", reveló.

Para cerrar su descargo, el conductor cuestionó que el partido político de Javier Milei sea impulsado por "semejantes marginales": "De ese tipo de personajes nació un partido político que ganó las elecciones y habilitó a semejantes marginales a espacios de poder. Así estamos".