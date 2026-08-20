Venezuela: remueven más de 600.000 toneladas de escombros tras los terremotos

Desde el Gobierno venezolano desmienten versiones sobre el vertido de esos materiales al mar.

Las autoridades venezolanas recolectaron más de 600 mil toneladas de escombros en La Guaira tras los terremotos del pasado 24 de junio, informó el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien desmintió versiones sobre el vertido de esos materiales al mar.

El funcionario afirmó que el traslado de los escombros se realizó de forma responsable hacia diversos lugares aptos y acondicionados, en respuesta a denuncias difundidas por redes sociales y medios digitales.

"No los vamos a dejar solos en ningún momento", aseguró el ministro, en referencia a los habitantes del estado La Guaira, declarado como zona de desastre tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejaron más de 6.400 fallecidos y daños estimados en 37.000 millones de dólares.

Por otro lado, la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras informó que expertos internacionales participan en la clasificación de edificaciones en Caracas y La Guaira.

En ese contexto, trabajan especialistas de la Sociedad Neozelandesa de Ingeniería Sísmica y la Red Colombiana de Investigación en Ingeniería Sísmica, quienes apoyaron el etiquetado amarillo y rojo en zonas como La Castellana y Los Palos Grandes, en Caracas, y Catia La Mar, en La Guaira.

Las cifras del doble terremoto

Según el último balance compartido por el Gobierno venezolano el lunes, la cifra de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 aumentó a 6.438.

El boletín informativo destacó que se entregaron 335 viviendas a las familias afectadas, mientras que 59.109 edificaciones fueron inspeccionadas para comprobar su habitabilidad.

Las evaluaciones realizadas arrojaron que 34.680 edificios son habitables, 13.733 tienen restricciones y 10.696 se encuentran en alto riesgo.

NA