Peritos de la Junta Médica analizaron la historia clínica de Don Diego por error

La situación fue calificada como "un desastre para San Isidro y la Fiscalía". Los detalles.

La Junta Médica Interdisciplinaria, que evaluó la muerte de Diego Armando Maradona, analizó la historia clínica del padre del astro argentino, Don Diego, indicó la agencia Noticias Argentinas.

Fuentes del caso señalaron al medio que la situación es "un desastre para San Isidro y la Fiscalía". "Seguramente, una vez acreditada la cuestión de Don Diego, se va a trabajar para resaltar qué estudios y conclusiones se apoyaron en esa prueba, para así no caer en una premisa falsa", explicaron.

El nefrólogo Hernán Trimarchi, quien prestó testimonio el martes en el segundo debate oral y público por el supuesto homicidio simple con dolo eventual del ex jugador, habría examinado estudios de Don Diego realizados entre 2012 y 2015, año en el que estuvo internado en el Sanatorio Los Arcos hasta su muerte ocurrida a mediados de junio.

El ex entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata (LP) se encontraba en Dubái en ese momento y adelantó su vuelta a la Argentina para asistir al cortejo fúnebre de su padre llevado a cabo en el Cementerio de Bella Vista.

Uno de los voceros de la investigación explicó que en la última audiencia, los abogados Nicolás D'Albora y Agustín Varela, defensores de la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, compararon los estudios de Don Diego con los de su hijo (2019 y 2020) y constataron que los números de socios eran distintos.

En este sentido, solicitaron consultar a la prepaga y el envío de un oficio a la Oficina de Migraciones para verificar las entradas y las salidas del célebre futbolista hace 11 años.