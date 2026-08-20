Camionero se quedó dormido y volcó en la Ruta 3

El siniestro ocurrió durante la madrugada y el rodado iba cargada de mercadería.

Un camión cargado con mercadería volcó durante la madrugada de este jueves sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 1635 y aproximadamente a un kilómetro del cruce con la Ruta Provincial 30. El conductor del transporte resultó ileso.

El siniestro vial se registró alrededor de las 3:30 y motivó la intervención de personal de la Comisaría de Distrito Camarones y de la Subcomisaría de Garayalde, luego de una alerta emitida por el Centro de Monitoreo.

Al arribar al lugar, los efectivos, bajo el mando del oficial inspector J. José López, constataron el vuelco de un camión Ford Cargo 1932 con semirremolque Bonano. El vehículo circulaba en sentido norte-sur y provenía de la provincia de Mendoza, transportando mercadería variada.

De acuerdo con lo informado por la Policía, el conductor, identificado por las iniciales F.O.C., manifestó espontáneamente que se había quedado dormido mientras conducía. Como consecuencia, perdió el control del camión, salió de la cinta asfáltica y terminó volcando sobre la banquina.

Una ambulancia del centro asistencial de Garayalde también acudió al lugar y constató que el chofer no presentaba lesiones. Pese a los importantes daños materiales registrados en el vehículo de carga, no hubo personas heridas.

Tras verificar el estado de salud del conductor, el personal interviniente aseguró la zona y coordinó las tareas necesarias para resguardar la carga y realizar las actuaciones correspondientes.