Milei defendió el ajuste y justificó la quiebra de empresas

El Presidente defendió el ajuste, justificó el cierre de empresas y pymes, cargó contra el aborto legal y volvió a denunciar supuestos “intentos de golpe de Estado”.

Javier Milei cerró este jueves la 23ª edición del Council of the Americas en el Hotel Alvear con una extensa defensa de su modelo económico y una nueva embestida contra sus críticos. Frente a empresarios, CEOs, funcionarios y gobernadores, el Presidente volvió a negar el impacto de su gestión y presentó el ajuste como el camino hacia el crecimiento, mientras justificó el cierre de empresas y pymes como parte del funcionamiento de la competencia.

Durante casi una hora, en una conferencia titulada “Argentina: Perspectivas Económicas y Políticas”, el mandatario desestimó las críticas a su administración y las atribuyó a la “precariedad y pobreza analítica de gran parte de los economistas argentinos”. También aseguró que su gobierno logró reducir un 85% la inflación y sostuvo que el país está creciendo.

En ese marco, Milei afirmó que Argentina creció 4% el año pasado pese a lo que calificó como un “intento de golpe de Estado”, las 40 leyes que, según sostuvo, buscaban destruir el equilibrio fiscal, siete intentos de juicio político y la presencia de “10.000 deportados” que, de acuerdo con su relato, buscaban “pudrir la calle”. También apuntó contra empresarios, medios de comunicación y sectores que, según dijo, se benefician de que al país le vaya mal.

Uno de los momentos centrales de su exposición estuvo vinculado al cierre de empresas. Milei planteó ante los empresarios que aquellas compañías que logren competir con mejores precios o productos provocarán dificultades para quienes ya participan del mercado.

“Los que estaban en el sector compitiendo con esa empresa no la van a pasar bien, van a ir a la quiebra”, sostuvo.

El Presidente insistió luego en que el cierre de empresas implica una reasignación de recursos y utilizó el nivel de desempleo como argumento para defender su interpretación. Según Milei, mientras algunas compañías desaparecen, otras surgen y generan nuevos puestos de trabajo.

“Es cierto que desaparecen empresas. Pero desaparecen empresas de una sola persona. Y aparecen empresas que contratan de repente 10 personas. Es muy deshonesto mirar solo las que cierran”, afirmó. Luego ubicó el desempleo en 7,8% y volvió a cuestionar a quienes calificó como “kukas” por sostener, según su visión, “relatos mentirosos”.

MILEI VOLVIO A CARGAR CONTRA EL ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO

El discurso también incluyó una nueva ofensiva contra las organizaciones que defienden el derecho al aborto. Milei vinculó la baja tasa de natalidad con lo que llamó “la locura de los pañuelitos verdes” y sostuvo que Argentina no alcanza una tasa de crecimiento poblacional y natalidad que permita la reposición.

“Esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre también nos está costando caro en términos de crecimiento y ni les cuento en términos de sistema previsional”, afirmó.

Al referirse al denominado “capital humano”, el Presidente aseguró que su administración sacó a 14 millones de personas de la pobreza y sostuvo que logró revertir la situación de los trabajadores formales pobres que, según afirmó, encontró al asumir.

“No estamos en el paraíso, esto no es Suiza pero no podemos ignorar las condiciones iniciales”, planteó. En la misma línea, resumió su evaluación de la gestión con otra de sus frases: “La foto sigue siendo horrible pero la película sigue siendo la mejor película de la historia argentina”.

LA DEFENSA DE LAS DESREGULACIONES DE STURZENEGGER

Milei también dedicó parte de su discurso a defender al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Según sostuvo, las regulaciones esconden intereses económicos y generan ventajas para determinados sectores.

“Esas regulaciones no están porque sí, esas regulaciones atrás tienen un kiosco”, afirmó.

El Presidente fue todavía más agresivo al referirse a quienes cuestionan al funcionario. “Cuando ustedes vean a un sorete, a un mierda humana, criticando a Federico, es porque le está tocando un negocio prebendario a un chorro y a un corrupto”, lanzó.

Milei aseguró que no detendrá el proceso de reformas y sostuvo que las restricciones estatales afectan la propiedad y obligan a los argentinos a pagar más por bienes de peor calidad.

“Los hijos de puta prebendarios tienen que quebrar”, afirmó.

Sobre el final, volvió a plantear que el crecimiento del país dependerá de la defensa de la libertad, la propiedad y los contratos, además de lo que definió como los “valores de Occidente” y los “valores judeocristianos”.

Del encuentro participaron el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; Federico Sturzenegger y el canciller Pablo Quirno. También asistieron los gobernadores Carlos Sadir, de Jujuy; Gustavo Sáenz, de Salta; Ignacio Torres, de Chubut, y Rolando Figueroa, de Neuquén.

Por el sector privado estuvieron, entre otros, Hugo Eurnekian, de Compañía General de Combustibles; Rodolfo Freyre, de Southern Energy LNG; Martín Pérez de Solay, de Glencore Argentina, y María Eugenia Sampalione, de Newmont Argentina.

El Council of the Americas, fundado en la década del 60 por el banquero David Rockefeller, reúne a referentes del sector privado y público y a corporaciones internacionales. La organización promueve el libre comercio, la apertura de mercados y la integración económica de Norteamérica, América Latina y el Caribe.