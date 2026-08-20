Llegó al Concejo el proyecto de Ordenanza de Alivio Financiero

La iniciativa del intendente contempla quitas de hasta el 90% de intereses por pago al contado, cuotas fijas y convenios especiales para PyMEs.

El Municipio, a través de la Secretaría de Recaudación, formalizó la presentación ante el Concejo Deliberante del proyecto de Ordenanza de Alivio Financiero, una herramienta fiscal orientada a acompañar a las familias, comercios y PyMEs locales. La propuesta busca regularizar las obligaciones tributarias pendientes, a través de un esquema previsible de facilidades de pago que alcance a toda la comunidad.

Al respecto, el secretario de Recaudación, Luis Perea, explicó que “la normativa contempla la regularización de deudas vencidas acumuladas en los principales tributos municipales; es decir, Impuesto Inmobiliario, Impuesto Automotor, Tasa de Comercio e Industria, y Tasa de Higiene Urbana y Servicios Generales”.

Dentro del articulado, se destaca una quita de hasta el 90% de los intereses punitorios para quienes opten por la cancelación de la deuda al contado. Mientras que, si se elige pagar a través de financiamiento en cuotas fijas, la quita de intereses va variando.

En lo relativo a los medios de pago, los contribuyentes podrán realizar los pagos mediante tarjetas de crédito, débito automático, transferencias bancarias y ventanillas virtuales. Asimismo, se incorporará un mecanismo de adhesión 100% digital a través de la plataforma web del Municipio para agilizar la gestión, sin necesidad de traslados, garantizando además atención y asistencia presencial para asesorar a los vecinos que así lo requieran.

Asimismo, el funcionario indicó que “el proyecto incluye un apartado específico para el sector comercial y las pequeñas y medianas empresas de la ciudad, permitiendo la prórroga de anticipos y la firma de convenios especiales para la Tasa de Comercio, evitando que la carga tributaria ponga en riesgo la operatividad del comercio o las fuentes de trabajo. A su vez, la iniciativa, resguarda el principio de equidad fiscal, mediante la ratificación de los beneficios y descuentos vigentes para aquellos contribuyentes que mantienen sus obligaciones al día”.

En relación con el alcance de la medida, manifestó que “el objetivo central de este proyecto es tenderle la mano a quien tuvo dificultades reales para cumplir, sin descuidar ni desproteger al vecino que hace el esfuerzo de mantener sus impuestos al día. Diseñamos un esquema con una quita de intereses muy agresiva para el pago al contado y plazos flexibles que se adaptan al bolsillo de cada familia y PyME de Comodoro".

“Contemplamos convenios especiales para pequeñas y medianas empresas, facilitando la regularización de la Tasa de Comercio, sin que ello ponga en riesgo la operatividad ni el empleo local. Además, habilitaremos la adhesión de forma digital a través de la plataforma web del Municipio para evitar traslados presenciales y garantizar una gestión ágil", añadió el funcionario.

Perea también argumentó la relevancia del régimen para el sostenimiento de los servicios básicos de la ciudad: "Cada peso que ingresa a las arcas municipales vuelve de forma directa a la comunidad en obras de infraestructura, mantenimiento de la trama urbana y asistencia social. Facilitar que los vecinos se pongan al día es la forma más sana de proteger la autonomía financiera de la ciudad y seguir garantizando los servicios esenciales".

Por último, sobre el tratamiento que tendrá la iniciativa en la casa legislativa, el secretario concluyó: "Confiamos en que los concejales de los distintos bloques entenderán la urgencia del contexto y acompañarán esta iniciativa en las próximas sesiones. Una vez aprobada y promulgada, la Secretaría estará lista para activar de inmediato el sistema de moratoria”.