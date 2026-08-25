El ministro de Seguridad de Buenos Aires aseguró que se duplicaron los delitos relacionados con préstamos informales y señaló su conexión con amenazas, ataques y homicidios.

Advertencia por el vínculo entre endeudamiento con homicidios y amenazas

El endeudamiento de las familias bonaerenses empieza a tener impacto también en materia de seguridad. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, afirmó que se duplicaron los hechos delictivos relacionados con el cobro de préstamos informales y describió una situación que puede derivar en amenazas, ataques armados e incluso homicidios.

Según explicó, el problema suele comenzar cuando una persona pierde el acceso al financiamiento formal y busca alternativas para afrontar sus compromisos. En ese recorrido aparecen las billeteras virtuales y, posteriormente, los prestamistas que operan por fuera del sistema.

“Cuando tenés problemas con la deuda formal, pasás a las billeteras virtuales y después a los prestamistas”, describió Alonso.

El funcionario mencionó casos en los que una persona solicitó inicialmente un millón de pesos y, cinco meses más tarde, acumuló compromisos por 25 millones. En ese punto, sostuvo, el endeudamiento puede quedar vinculado con estructuras delictivas.

“Se han duplicado los hechos delictivos, homicidios, amenazas, tiros en las piernas, por deudas de dinero con delincuentes y estructuras de narcomenudeo que están prestando plata”, afirmó.

La situación también alcanza al personal de la Policía Bonaerense. Alonso estimó que la morosidad entre los efectivos se encuentra entre el 10% y el 12% y señaló que el Ministerio trabaja junto al Banco Provincia en la búsqueda de planes de pago para quienes atraviesan dificultades.

Parte de esa situación puede observarse en las liquidaciones salariales, donde figuran préstamos y embargos. Sin embargo, esos registros no permiten conocer las obligaciones asumidas dentro del circuito informal.

El ministro también planteó la necesidad de atender el impacto del endeudamiento en el bienestar del personal de las fuerzas, evitar situaciones de aislamiento y generar mecanismos para que quienes atraviesen cuadros de angustia puedan pedir asistencia.

Alonso, además, cuestionó la explicación del presidente Javier Milei sobre el aumento de la morosidad, al vincularlo con la compra de televisores antes del Mundial.

“La gente está pidiendo plata para llegar a fin de mes, no para comprarse un auto o un televisor para ver el Mundial”, sostuvo.

En ese sentido, vinculó las dificultades financieras con la pérdida de capacidad de compra de los ingresos y señaló que un policía que inicia su carrera percibe algo más de un millón de pesos.

Para Alonso, la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades para acceder al crédito formal pueden llevar a algunas familias hacia mecanismos de financiamiento cada vez más riesgosos. La preocupación del área de Seguridad aparece cuando ese último recurso queda en manos de delincuentes o estructuras vinculadas al narcomenudeo, con deudas que pueden terminar derivando en situaciones de violencia.