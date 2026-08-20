Llanos seguirá preso por el homicidio de Juan Marcos Levill

Por el hecho ocurrido en febrero pasado, el juez Nicosia resolvió extender la medida de coerción por seis meses o hasta la realización de la audiencia preliminar.

La mañana de este jueves se realizó la audiencia de revisión de la prisión preventiva que cumple Carlos Enrique Llanos, imputado por el homicidio agravado de Juan Marcos Elías Levill, ocurrido el pasado 13 de febrero en el barrio 30 de Octubre.

Durante la audiencia, la fiscal Andrea Rubio, acompañada por el funcionario de Fiscalía Maximiliano Morsucci, solicitó que se mantenga la medida de coerción hasta la realización de la audiencia preliminar o por un plazo de seis meses, lo que ocurra primero. La defensa pública, a cargo de la abogada Luciana Risso, no formuló objeciones al pedido.

La fiscal señaló que la presentación de la acusación pública permitió reforzar la teoría del caso y consolidar los elementos relacionados con la materialidad del hecho y la presunta autoría atribuida a Llanos.

Según la acusación, el hecho ocurrió el 13 de febrero, alrededor de las 18:10, cuando Levill se encontraba junto a dos testigos compartiendo bebidas alcohólicas en el playón interior del sector 3 del barrio 30 de Octubre.

En esas circunstancias, Llanos habría llegado al lugar acompañado por otra persona y, sin mediar palabra, habría atacado a Levill, quien se encontraba de espaldas y en estado de ebriedad. De acuerdo con la hipótesis fiscal, el imputado portaba un arma blanca y le asestó dos puñaladas: una en la zona intercostal izquierda y otra debajo de la axila, a la altura del pectoral izquierdo. Tras el ataque, se habría dado a la fuga.

Como consecuencia de las heridas, Levill falleció a raíz de un “shock hipovolémico por herida de arma blanca en el tórax”. La Fiscalía sostiene que el hecho debe ser encuadrado como homicidio agravado por alevosía, en calidad de autor para Llanos.

Al fundamentar el pedido de continuidad de la prisión preventiva, Rubio sostuvo que permanecen vigentes los riesgos procesales que motivaron la medida inicialmente impuesta: peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

En relación con el primero, la fiscal hizo referencia a la expectativa de pena y señaló que, ante una eventual condena, sería de cumplimiento efectivo. Respecto del riesgo de entorpecimiento, advirtió que la libertad del imputado podría generar una posible influencia sobre los testigos del caso.

Por su parte, la defensora pública Luciana Risso consintió el pedido de la Fiscalía y aclaró que los cuestionamientos planteados previamente por la defensa, particularmente en relación con la calificación legal del hecho, serán expuestos y debatidos durante la audiencia preliminar.

Finalmente, el juez penal Mariano Nicosia resolvió hacer lugar al planteo de la Fiscalía y mantener la prisión preventiva de Llanos por un plazo de seis meses o hasta la culminación de la audiencia preliminar, lo que ocurra primero. Para ello, tuvo en cuenta la gravedad del hecho investigado y la persistencia de los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.

En la audiencia estuvieron presentes las partes y familiares de la víctima, quienes contaron con el acompañamiento de una profesional del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD).