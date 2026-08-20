La joven reaccionó de manera agresiva ante la presencia de efectivos y golpeó a uno de ellos en el rostro. Fue imputada por atentado y lesiones a la autoridad.

Embarazada de 21 años golpeó a un policía en la guardia del Hospital Regional

Una joven de 21 años fue detenida durante la noche del miércoles luego de protagonizar un incidente en el exterior de la guardia del Hospital Regional y agredir físicamente a un efectivo policial.

De acuerdo con el informe de la Comisaría Seccional Primera, personal policial se hizo presente en el nosocomio luego de que el Centro de Monitoreo solicitara la intervención de los uniformados ante la presencia de varios hombres que se encontrarían en presunto estado de ebriedad y ocasionando molestias en el lugar.

Al arribar, los efectivos retiraron a uno de los hombres sin que se registraran inconvenientes. Sin embargo, en el exterior del hospital se encontraban una joven y su pareja, quienes comenzaron a insultar a los policías al advertir su presencia.

Los uniformados intentaron identificarlos, pero la situación se tornó violenta cuando la joven reaccionó de manera agresiva y le propinó un golpe de puño a uno de los agentes. Como consecuencia, el efectivo sufrió una lesión en la zona del tabique nasal.

Ante esta situación, la mujer fue aprehendida y trasladada a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia por los delitos de atentado y lesiones a la autoridad.

Posteriormente, debido a que la joven se encuentra cursando un embarazo, el juez penal de turno, Mariano Nicosia, dispuso que continuara el proceso bajo la modalidad de arresto domiciliario.