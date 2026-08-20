El robo de cables provocó los últimos cortes de energía

La SCPL informó que los sucesivos cortes registrados desde el sábado 15 de agosto fueron provocados por hechos de vandalismo en Km. 3, Km. 5 y zonas cercanas al Predio Ferial.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que los sucesivos cortes del servicio de energía registrados desde el sábado 15 de agosto se originaron por hechos de vandalismo vinculados con el robo de cables en distintos sectores de Comodoro Rivadavia.

Según detalló la cooperativa, los episodios fueron detectados en inmediaciones de la intersección de las calles Lago Muster y Río Pico, sobre calle Pingüinos de Magallanes, en calle Segurola y en la zona de cerros ubicada frente al Predio Ferial, en sectores de Km. 3 y Km. 5.

Ante esta situación, la SCPL realizó las denuncias correspondientes y mantuvo reuniones con autoridades policiales con el objetivo de coordinar acciones y reforzar las medidas de prevención y seguridad en las zonas afectadas.

Los hechos provocaron interrupciones del suministro en los barrios Usina, Las Orquídeas, Próspero Palazzo, Ciudadela, Padre Corti, Km. 3, Km. 4, 25 de Mayo, Saavedra, Divina Providencia y Médanos.

Desde la cooperativa destacaron además el trabajo de las cuadrillas operativas, que intervinieron para localizar y reparar las fallas y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

En ese sentido, explicaron que las tareas deben realizarse de manera manual, muchas veces en sectores oscuros y de difícil acceso, lo que demanda el traslado y la utilización de equipamiento específico para poder efectuar las intervenciones de manera segura y normalizar el suministro eléctrico.