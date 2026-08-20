El sujeto, de 34 años, pateó la puerta de acceso y rompió un cristal del nosocomio.

Lo detuvieron por causar destrozos en la guardia del Hospital Regional

Un hombre de 34 años fue aprehendido este miércoles por la noche luego de provocar destrozos en la guardia del Hospital Regional.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:00, cuando personal policial de la Comisaría Seccional Primera intervino tras recibir un alerta desde el interior del nosocomio.

Según informaron fuentes policiales, una agente se encontraba realizando tareas de custodia de una persona aprehendida cuando observó que un sujeto, vestido con una campera roja, ingresó a la guardia y pateó la puerta de acceso, provocando la rotura de uno de los cristales.

Ante esta situación, un móvil policial se dirigió rápidamente al lugar y logró aprehender al sospechoso en el exterior del centro asistencial.

El hombre fue identificado por la Policía como P.B.S. y trasladado a la dependencia policial en carácter de detenido judicial. La denuncia fue radicada por el supervisor de enfermería del hospital.

En el lugar trabajó personal de Criminalística, bajo las órdenes del sargento Mario Aranda, mientras que un efectivo de la División Policial de Investigaciones constató la existencia de cámaras de seguridad que habrían registrado el momento del ataque.

Por el hecho tomó intervención la Fiscalía y la Oficina Judicial de turno. La Justicia dispuso que el detenido permaneciera bajo custodia hasta la realización de la audiencia de control de detención, en el marco de una investigación por el presunto delito de daño en perjuicio de una institución de salud pública.