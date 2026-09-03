Dictan la prisión preventiva a los Ortellado por robo agravado

Están imputados de haber ingresado el lunes por la madrugada a un domicilio del San Cayetano. El dueño de la vivienda sufrió un violento robo y recibió un martillazo en la cabeza.

Durante la mañana de este jueves se concretó, en los tribunales penales de Comodoro Rivadavia, la audiencia de control de detención y apertura de la investigación en relación a un delito contra la propiedad que tiene como imputados a Alexis y Aarón Ortellado. El fiscal Martín Cárcamo solicitó que se declarara legal la detención de ambos imputados, que se les formalizara el delito en su contra y se dictara su prisión preventiva.

La defensa no planteó objeción a la detención, ni a la formalización, pero se opuso al dictado de la prisión preventiva.

El juez penal resolvió declarar legal la detención de ambos imputados, autorizó la formalización en su contra y dictó la prisión preventiva por un mes para Aarón Ortellado y de tres meses para Alexis Ortellado.

Al inicio de la audiencia, el fiscal solicitó que se autorice la formalización del delito cometido el lunes 31 de agosto, siendo las 2.30.

Según el relato de la Fiscalía, la víctima se encontraba descansando en su domicilio del barrio San Cayetano.

En tal circunstancia, según la Fiscalía, se hicieron presentes Alexis y Aarón Ortellado quienes luego de forzar el pasador del portón de acceso, ingresaron al predio y se dirigieron hasta un galpón. Seguidamente y luego de un forcejeo Aarón Ortellado le propinó al damnificado un golpe en la cabeza con un martillo y en simultáneo Alexis Ortellado sustrajo diversos elementos de valor. Luego ambos se retiraron del lugar con los objetos sustraídos. Posteriormente hicieron uso de una tarjeta anteriormente sustraída. El fiscal calificó provisoriamente el caso como “robo agravado por haber sido cometido con arma impropia, en concurso real con defraudación mediante el uso de tarjeta de compra de débito robada (dos hechos)”, debiendo responder ambos imputados en calidad de coautores.

Asimismo, en base a que la pena en espera, en caso de recaer condena será de cumplimiento efectivo, por los antecedentes penales de los imputados, se configura el peligro de fuga. También el peligro de entorpecimiento ya que la libertad de los imputados puede influir sobre testigos, señaló el acusador público.

Así, solicitó la prisión preventiva de ambos imputados por tres meses.

A continuación, declaró uno de los imputados negando su participación en el hecho. Mientras, los defensores no se opusieron a la legalidad de la detención, agregando que la fiscalía en este estado de la investigación no tiene elementos para imputar la primera parte del hecho a sus defendidos. No se opusieron a la apertura de la investigación solicitando al fiscal que atienda lo declarado por su asistido.

Para concluir el juez penal resolvió declarar legal la detención de ambos imputados, autorizando la apertura de la investigación por el delito y la calificación provisoria presentada por la fiscalía, dando por asegurada su defensa técnica. Es así que dictó la prisión preventiva por un mes para Aarón Ortellado y de tres meses para Alexis Ortellado.

La audiencia fue presidida por Martín Cosmaro, juez penal; el Ministerio Publico Fiscal estuvo representado por Martín Cárcamo, fiscal general en tanto que la defensa de los imputados fue ejercida por Alejandro Varas y Juliana Fuentes, de la Defensa Pública.